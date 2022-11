BSAD-E. Amadora, 1-3: Amadorenses ascendem a zona de playoff

O Estrela da Amadora ascendeu este domingo ao terceiro posto da Liga Sabseg, que dá acesso ao playoff de subida, ao derrotar a BSAD, por 3-1, numa partida da 12.ª jornada do escalão secundário.



Gustavo Henrique, aos 23 minutos, deixou a formação da Amadora em vantagem ao intervalo, Nuno Tomás, aos 56, igualou para o conjunto 'azul', mas João Silva, aos 62, e Paulinho, aos 79, resolveram o encontro a favor da equipa orientada por Sérgio Vieira.

Desta forma, o Estrela da Amadora sobe ao terceiro lugar, com 19 pontos, os mesmos de Benfica B e FC Porto B, apenas atrás do líder Moreirense, com 31, e do Farense, que soma 24, enquanto a BSAD permanece em lugar de descida, em 17.º, com apenas oito.

A BSAD ameaçou logo nos primeiros segundos de jogo, através de Braima Sambú, em zona frontal, mas o remate parou nas mãos de Bruno Brígido, após uma 'arrancada' de Kikas pelo flanco direito, na única ocasião de relevo dos primeiros minutos da partida.

A turma azul até tinha mais bola, com um adversário a apostar nas transições rápidas, mas foi mesmo a equipa visitante a chegar ao tento inaugural, aos 23 minutos, durante um foco de confusão no setor dos adeptos 'tricolores', que obrigou a polícia a intervir.

A jogada do golo surgiu na sequência de uma bela variação de flanco, a descobrir Jean Felipe, que assistiu Gustavo Henrique para um remate cruzado e rasteiro a bater o ex-guarda-redes amadorense, Gonçalo Tabuaço, que, aos 30, viu Ronald acertar no poste.

Em cima do intervalo, num livre lateral bem medido, Rui Correia cabeceou em direção às mãos de Gonçalo Tabuaço, que manteve a vantagem mínima do Estrela da Amadora para a segunda parte, mas, contudo, o empate foi resgatado aos 56, por Nuno Tomás.

Num livre apontado por Chico Teixeira, o defesa central dos 'azuis' antecipou-se a toda a gente e cabeceou para o fundo das redes, mas a resposta do conjunto da Reboleira foi letal, com João Silva a recolocar os comandados de Sérgio Vieira na frente, aos 62.

Num canto, Jean Felipe descobriu Latyr Fall à entrada da área e o senegalês desferiu um disparo potente que Gonçalo Tabuaço não segurou, sobrando para a recarga fácil de João Silva, que obrigou a BSAD a ir novamente atrás do prejuízo nos minutos finais.

Braima Sambú cabeceou para defesa apertada de Bruno Brígido (67) e Jójó atirou um pouco ao lado (75), em lances de perigo para a BSAD, intercalados por novo remate ao poste de Ronald (70), antes do recém-entrado Paulinho ampliar a vantagem para 3-1.

Aos 79 minutos, Ronald 'roubou' a bola a Trova Boni na zona da pequena área e deixou para Paulinho, que entrou somente segundos antes, finalizar e sentenciar o triunfo do Estrela da Amadora, não sem antes Bruno Brígido brilhar num 'tiro' de Edgar Pacheco.

Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.

BSAD-Estrela da Amadora, 1-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Gustavo Henrique, 23 minutos.

1-1, Nuno Tomás, 56.

1-2, João Silva, 62.

1-3, Paulinho, 79.

Equipas:

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Diogo Tavares, Trova Boni, Nuno Tomás (Danny Henriques, 72), Henrique, Tembeng (Jójó, 44), Rúben Oliveira, Braima Sambú, Chico Teixeira (Tomás Castro, 72), Jefferson (Edgar Pacheco, 68) e Kikas.

(Suplentes: Dylan Silva, Álvaro Ramalho, Jójó, Danny Henriques, Martim Coxixo, Tomás Castro, Edgar Pacheco, Brian Saramago e Tiago Lopes).

Treinador: Nandinho.

- Estrela da Amadora: Bruno Brígido, Jean Felipe (Hevertton Santos, 78), Omurwa (Feratovic, 46), Kialonda Gaspar, João Reis, Rui Correia, Sebastián Guzmán, Latyr Fall (Miguel Lopes, 78), Gustavo Henrique (Paulinho, 78), Ronald e João Silva (Ronaldo Tavares, 83).

(Suplentes: Dida, Hevertton Santos, Miguel Lopes, Feratovic, Shinga, Diogo Salomão, Regis, Paulinho e Ronaldo Tavares).

Treinador: Sérgio Vieira.

Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tembeng (21), Omurwa (26), Jefferson (60), Braima Sambú (71), Rui Correia (77) e Edgar Pacheco (82).

Assistência: Cerca de 250 espetadores.