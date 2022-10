BSAD-Farense, 2-3: Algarvios triunfam recuperando de desvantagem de dois golos

O Farense venceu esta sexta-feira no reduto da BSAD, por 3-2, num jogo de abertura da oitava jornada da Liga Sabseg em que esteve a perder por dois golos, mas operou a reviravolta.



Kikas (7 minutos) e Edgar Pacheco (10) deram uma vantagem madrugadora à BSAD, à qual o Farense respondeu com os tentos de Rui Costa (30, de grande penalidade), Cristian Ponde (69) e Marco Matias (83), que mantêm a equipa algarvia no segundo posto, com 18 pontos, enquanto a BSAD continua na segunda metade da tabela, em 15.º, com cinco.

As emoções na partida iniciaram cedo e a dobrar, com tremenda eficácia por parte da BSAD: aos sete minutos, uma fantástica execução de Kikas abriu o marcador, com um pontapé acrobático após uma reposição lateral e de um passe de cabeça de Tembeng.

Ainda o Farense se estava a refazer do tento sofrido e já estava a sofrer outro, aos 10, através de uma jogada veloz e letal dos 'azuis', culminada com um cabeceamento de Edgar Pacheco, sozinho ao segundo poste, em resposta a um cruzamento de Henrique.

Com uma vantagem confortável construída desde cedo, a BSAD baixou um pouco as linhas e permitiu que o Farense assumisse as despesas do jogo, com os algarvios perto do golo aos 21, mas Gonçalo Tabuaço foi 'enorme' a impedir um golo 'fácil' a Rui Costa.

Danny Henriques empurrou Robson dentro de área e o árbitro apontou para a marca dos 11 metros, na qual Rui Costa, agora sim, bateu Gonçalo Tabuaço, aos 30 minutos de jogo, e podia ter chegado à igualdade aos 40, num disparo desviado em Tembeng.

Edgar Pacheco, de primeira, atirou à trave na jogada inaugural do segundo tempo, na única ocasião de perigo da BSAD na etapa complementar, uma vez que o Farense foi a equipa dominadora e com o treinador Vasco Faísca a fazer boas alterações na equipa.

Entrados 10 minutos antes no jogo, Miguel Bandarra e Cristian Ponde protagonizaram o golo do empate, com o primeiro a cruzar em direção ao segundo, que bateu Gonçalo Tabuaço, conduzindo o Farense a 20 minutos finais de alto ritmo à procura do triunfo.

A reviravolta acabaria por chegar aos 83, por intermédio do experiente Marco Matias, a finalizar um ataque rápido iniciado por Harramiz e com passe de Jhon Velásquez, os dois saídos do banco, que permitiu continuar pelos lugares de subida na classificação.

Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.

BSAD -- Farense, 2-3.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

1-0, Kikas, 7 minutos.

2-0, Edgar Pacheco, 10.

2-1, Rui Costa, 30 (grande penalidade).

2-2, Cristian Ponde, 69.

2-3, Marco Matias, 83.

Equipas:

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Diogo Tavares (Patrick Machado, 82), Trova Boni, Danny Henriques, Henrique, Tembeng (Nuno Tomás, 78), Rúben Oliveira (Yaya Sithole, 78), Braima Sambú, Chico Teixeira (Jefferson, 71), Edgar Pacheco (Tomás Castro, 71) e Kikas.

(Suplentes: Dylan Silva, Nuno Tomás, Martim Coxixo, Yaya Sithole, Tomás Castro, Patrick Machado, Jefferson, Brian Saramago e Tiago Lopes).

Treinador: Nandinho.

- Farense: Ricardo Velho, Talocha (Cristian Ponde, 59), Robson, Zach Muscat, Abner, Vítor Gonçalves, Diogo Paulo (Marcos Paulo, 46), Vasco Lopes (Miguel Bandarra, 59), Marco Matias, Rui Costa (Harramiz, 82) e Lucas (Jhon Velásquez, 67).

(Suplentes: Rafael Defendi, Miguel Bandarra, Gonçalo Silva, Cláudio Falcão, Marcos Paulo, Jhon Velásquez, Harramiz, Elves Baldé e Cristian Ponde).

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Oliveira (19), Edgar Pacheco (22), Diogo Tavares (27), Tembeng (30), Marco Matias (64), Chico Teixeira (70) e Ricardo Velho (89).

Assistência: Cerca de 350 espetadores.