BSAD-Moreirense, 2-3: Cónegos só têm vitórias e permanecem líderes isolados

O Moreirense somou este sábado a quarta vitória em outras tantas jornadas na Liga Sabseg, com um triunfo por 3-2 na visita à BSAD, que estreou Nandinho como treinador e continua na 'cauda' da tabela.



Gonçalo Franco, aos 13 minutos, André Luís, aos 80, de grande penalidade, e Platiny, aos 86, apontaram os tentos do conjunto de Moreira de Cónegos, mas um bis de Kikas, aos 89 e 90+2, reduziu a desvantagem dos lisboetas e ainda ameaçou o empate, embora tenham jogado com menos um jogador desde os 24, por vermelho direto de Jefferson.

O Moreirense permanece líder isolado, com 12 pontos, ao passo que a BSAD continua com apenas um ponto conquistado, no 17.º e penúltimo posto da tabela classificativa.

O encontro até iniciou animado, com tentativas perigosas do Moreirense, através de Walterson, aos quatro minutos, com um remate ligeiramente por cima, e da BSAD, por Safira e Tomás Castro, aos seis, a atirarem de forma seguida contra defesas contrários.

Já depois de nova ameaça de Safira, aos 10, numa fase em que a BSAD parecia estar melhor, o Moreirense inaugurou o marcador, aos 13, graças a um fantástico disparo de Gonçalo Franco, de primeira, à entrada da área, sem hipóteses para Gonçalo Tabuaço.

Uma enorme confusão na área do Moreirense, aos 24, mudou por completo o rumo da partida, terminando com o vermelho direto a Jefferson, por agressão a Hugo Gomes, que também agrediu o brasileiro, mas apenas viu cartão amarelo, tal como Luís Rocha.

Walterson ainda obrigou Gonçalo Tabuaço a uma defesa atenta, aos 42, mas o jogo iria para intervalo sem o 'brilho' que Tomás Castro tentou fazer regressar no reatamento, só que o remate, em zona frontal, saiu desviado numa defesa e falhou a baliza por pouco.

Gonçalo Tabuaço protagonizou, aos 54, um dos melhores momentos do jogo, ao parar, em cima da linha de golo, com uma enorme defesa, o remate de Kodisang ao segundo poste, após cruzamento de Frimpong, e, na recarga, o sul-africano disparou por cima.

A partir dos 60 minutos, o Moreirense tomou conta da partida, dispondo de bastantes ocasiões para ampliar a vantagem, mas Pedro Aparício (60), Walterson (65), André Luís (66 e 75) e João Camacho (77) foram incapazes de dar conforto, que surgiu de penálti.

Aos 80, uma falta de Diogo Tavares sobre Kodisang acabaria por dar a oportunidade a André Luís de apontar o segundo tento, enganando Gonçalo Tabuaço na cobrança, que viria a ser secundado pelo terceiro, com um cabeceamento do avançado Platiny (86).

No entanto, Kikas, que entrou no jogo aos 60 minutos, para o lugar de Chico Teixeira, ainda assustou a 'turma' de Paulo Alves, ao reduzir a desvantagem com um 'bis', aos 89 e 90+2, mas a reação dos 'azuis' foi demasiado tardia, somando assim outro desaire.

Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.

BSAD-Moreirense, 2-3.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Gonçalo Franco, 13 minutos.

0-2, André Luís, 80 (grande penalidade).

0-3, Platiny, 86.

1-3, Kikas, 89.

2-3, Kikas, 90+2.

Equipas:

- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó, Danny Henriques, Nuno Tomás (Patrick Machado, 82), Henrique (Tembeng, 74), Sithole, Braima Sambú, Tomás Castro (Diogo Tavares, 74), Chico Teixeira (Kikas, 60), Jefferson e Safira (Ndour, 83).

(Suplentes: Dylan Silva, Chima Akas, Martim Coxixo, Tembeng, Patrick Machado, Edgar Pacheco, Diogo Tavares, Ndour e Kikas).

Treinador: Nandinho.

- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Luís Rocha, Hugo Gomes, Frimpong, Sori Mané, Gonçalo Franco (Alan, 83), Pedro Aparício (Lawrence Ofori, 67), Kodisang (Madson, 87), Walterson (João Camacho, 67) e André Luís (Platiny, 83).

(Suplentes: Mateus Pasinato, Rafael Santos, Pedro Amador, Ismael, Lawrence Ofori, Alan, João Camacho, Madson e Platiny).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Luís (12), Luís Rocha (25), Hugo Gomes (25), Safira (48) e Sithole (74). Cartão vermelho direto para Jefferson (24).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.