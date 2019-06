Câmara Municipal de Vila Franca de Xira confirma obras mas lamenta "exigências" da Liga

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira reafirmou esta quarta-feira que está disponível para efetuar melhoramentos no Campo do Cevadeiro, casa do Vilafranquense, mas será impossível corresponder a "curto prazo" às "exigências" da Liga."A Câmara Municipal reafirma a sua disponibilidade para apoiar a União Desportiva Vilafranquense, designadamente na introdução de melhorias ao Campo Municipal do Cevadeiro, no quadro das suas competências e no estrito cumprimento da lei. Sublinhe-se que foram colocadas exigências pela Liga de Futebol no que respeita às condições do campo, às quais não é possível corresponder no curto prazo", lê-se num comunicado da autarquia.Na terça-feira, o Vilafranquense, que em 2019/20 vai disputar pela primeira vez a 2ª Liga, anunciou que vai atuar no Estádio Municipal de Rio Maior na condição de visitado, depois de o organismo que rege os campeonatos profissionais ter considerado que o Campo do Cevadeiro necessita de melhoramentos para poder receber jogos da competição.Esta quarta-feira, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assegurou que vai o Campo do Cevadeiro vai ser melhorado, mas negou que tenha tido alguma intervenção na escolha de Rio Maior."Outras decisões relacionadas diretamente com a gestão do clube são necessariamente da estrita responsabilidade da entidade responsável por essa gestão, vinculando exclusivamente a SAD da União Desportiva Vilafranquense", frisou a autarquia.O clube ribatejano garantiu a subida à 2ª Liga depois de assegurar o segundo lugar do Campeonato de Portugal.