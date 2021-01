Candidato leva grande desafio para as águias

A preparar o terceiro jogo no comando do Benfica B desde que voltou ao Seixal, Nélson Veríssimo tem noção do desafio que as águias enfrentam na receção à Académica. Do outro lado estará o 2º classificado da Liga Sabseg, uma equipa que o técnico dos encarnados coloca entre os candidatos à subida. Ainda assim, espera ver uma boa resposta das jovens águias.

"Tem um processo de jogo bem definido que nos vai criar dificuldades diferentes das criadas por Sp. Covilhã e UD Oliveirense mas vai ser um bom desafio para nós", começou por referir o treinador, de 43 anos, à BTV.

Além de considerar que a chave será "criar dinâmicas para abrir espaços", Nélson Veríssimo sublinhou que este jogo pode ser fundamental na evolução da equipa: "Temos confiança no que foi feito nos últimos dois jogos. Acreditamos que a equipa está a crescer, principalmente na agressividade e na mentalidade competitiva. Vai ser um bom jogo na perspetiva do nosso crescimento como equipa e individualmente."

Rui Borges espera dificuldades mas só pensa na vitória: "O Benfica B tem muitos miúdos que querem chegar ao topo do nosso futebol mas vamos dar uma boa resposta". Noutro âmbito, a Académica e a ‘casa mãe’ DG/AAC renovaram o protocolo. A inauguração de um museu e a criação de uma nova categoria de sócios para os estudantes da Universidade de Coimbra são as novidades.