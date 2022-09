Capitão do Torreense deu exemplo: avisou o árbitro que foi o último a tocar na bola e juiz marcou canto

O capitão do Torreense, Guilherme Morais, teve um comportamento raro durante a partida desta manhã diante do Ac. Viseu, no Estádio do Fontelo. O árbitro Anzhony Rodrigues (AF Madeira) assinalou pontapé de baliza a favor do conjunto recém-promovido à Liga Sabseg, todavia Guilherme Morais alertou o juiz de que tinha sido ele o último a tocar na bola e, assim, o árbitro corrigiu a decisão e deu pontapé de canto para o Ac. Viseu.Esta atitude foi reportada e elogiada nas redes sociais pelo presidente da Liga Portugal, Pedro Proença. "Gestos de Fair Play devem sempre ser enaltecidos como exemplos de defesa dos valores da Ética Desportiva, valores universais do Desporto que não podem ter melhores embaixadores do que os próprios jogadores. Durante o jogo entre o Académico de Viseu Futebol Clube e o Sport Clube União Torreense da Liga Portugal SABSEG, esta manhã, capitão do SCU Torreense, Guilherme Morais, teve um ato de Fair Play notável", começou por anotar Proença."Num lance em que foi assinalado pontapé de baliza a favor do SCU Torreense, intercedeu junto do árbitro admitindo ter sido ele o último jogador a tocar na bola. A jogada acabou em pontapé de canto a favor do Académico Viseu. A melhor liderança é exercida pelo exemplo. Guilherme Morais teve um gesto de capitão, que deve servir de exemplo a todos os jogadores", concluiu o líder da Liga e antigo árbitro internacional.