Carlos Pinto arruma a casa

O Leixões iniciou a temporada com um discurso ambicioso, que definia a subida de divisão como objetivo único. Apesar disso, volvidas 14 jornadas, o conjunto matosinhense encontra-se já a oito pontos dos lugares que dão acesso à Liga NOS.

Perante este cenário, o técnico Carlos Pinto, em conjunto com a SAD do Leixões, vai proceder a mudanças no plantel, sendo cinco o número de jogadores na porta de saída: Kikuchi, Alan Júnior, Enoh, Tarzan e Júnior Sena. Os três primeiros somaram poucos minutos, daí que a sua saída não seja propriamente uma surpresa. Kikuchi fez apenas 20 minutos numa partida, Alan Júnior atuou 88 minutos divididos por quatro jogos e Enoh alinhou em nove partidas, somando um golo em 291 minutos.

Por seu lado, as saídas de Tarzan e Júnior Sena causam mais espanto. Enquanto o primeiro começou a época a titular, podendo agora ser cedido neste mercado, o segundo chegou a Matosinhos depois de uma ‘novela’ com a Académica, o seu anterior clube. Apesar disso, o destino do cabo-verdiano e dos restantes quatro jogadores parece ser mesmo a saída...



Treinar com os sub-23 é hipótese



Tal como aconteceu com Zé Paulo (que acabou por sair), a hipótese de Kikuchi, Alan Júnior, Enoh, Tarzan e Júnior Sena treinarem com os sub-23 não é colocada de parte. O Leixões quer resolver o futuro dos jogadores, mas pretende que estes mantenham a forma física.