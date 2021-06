Carlos Pinto vai continuar como treinador do Vilafranquense

Carlos Pinto tem mais um ano de contrato e vai continuar a ser o treinador do Vilafranquense. Hoje, o técnico reúne-se com a SAD para definir a época 2021/22, num plantel que irá sofrer uma remodelação para atacar a Liga Sabseg. Certa é a continuidade do Municipal de Rio Maior como palco para os jogos em casa.





Como estádio alternativo foi indicado o Municipal do Cartaxo, mais pequeno. Os treinos do plantel vão decorrer no Cevadeiro até ao início das obras de remodelação, previstas para o final de 2021 ou início de 2022.