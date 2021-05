Casa Pia-Ac. Viseu, 0-0: gansos garantem permanência

O Casa Pia garantiu este domingo a permanência na Liga SABSEG, ao receber e empatar com o Académico de Viseu (0-0), em jogo da 31.ª jornada.

Este resultado, que vale mais por este facto que pela exibição, fez os gansos atingirem os 40 pontos, permanecendo no sétimo posto, em igualdade com o Benfica B, e ficam a 13 das equipas abaixo em zona de despromoção (Vilafranquense e Varzim, que se defrontam esta segunda-feira, às 16:30 horas) quando ficam por disputar, para os casapianos, nove.

Com um início de jogo muito disputando no meio-campo, com pouca intensidade, o Casa Pia ia mostrando algum ascendente, sobretudo através de bolas paradas, graças aos dois livres cobrados por Jefferson, que passaram muito perto dos ferros da baliza a cargo de Ricardo Fernandes.

O Académico que Viseu, cujos jogadores envergavam o nome das mães nas camisolas, foi sentindo dificuldades para manter a posse de bola. Contudo, na primeira parte, também teve duas oportunidades para inaugurar o marcador, mas Paul Ayongo, aos 16 minutos, e André Carvalhas, aos 37, viu o guarda-redes Lucas Paes negar-lhes a possibilidade.

Na segunda parte, na tendência de jogo manteve-se, embora o Académico de Viseu apresentasse um futebol mais vertical, motivo pelo qual, aos 72 minutos, Paul Ayongo obrigou Lucas Paes a defender para canto um 'tiro' de fora da área.

No que toca à emotividade, as alterações não trouxeram grandes melhorias ao jogo, apenas com a entrada de Zolotic, para o lado do Casa Pia, é que se notou o maior domínio de uma das equipas, contudo sem efeito prático já que a igualdade sem golos acabou por manter-se.

Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia-Académico de Viseu, 0-0

Equipas:

- Casa Pia: Lucas Paes, Marvin Martins, Matheus Dantas, Zach, Jefferson, Banjaqui, Vitor Gonçalves (Zolotic,72), Christian (Diego Medeiros, 57), Jota (Vitó, 57), Saviour Godwin (Djoussé, 89) e Camilo (Malik, 58).

(Suplentes: Ricardo Batista, Derick Poloni, Diego Medeiros, Vitó, Zolotic, Rogério Fernandes, Romeu Ribeiro, Djoussé e Malik).

Treinador: Filipe Martins.

- Académico de Viseu: Ricardo Fernandes, Mesquita, Fábio Santos, Pica, Joel, André Carvalhas (João Vasco, 62), Diogo Santos, Jeremias Puch (Zimbabwe, 62), Yuri Araújo (Filipe Soares, 90+3), Carter (Luisinho, 80) e Paul Ayongo.

(Suplentes: Janota, Elísio, Fernando Ferreira, Sena Yang, João Vasco, Filipe Soares, Luisinho, Zimbabwe e Paná).

Treinador: Zé Gomes.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Marvin Martins (35), Vitor Gonçalves (49), Zimbabwe (67), Zach (68) e Matheus Dantas (90+6).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19