Casa Pia-Arouca, 1-1: igualdade amplia série sem vencer dos gansos

O Casa Pia somou este domingo o quarto jogo consecutivo sem vencer, ao receber e empatar (1-1) com o Arouca, em jogo da 15.ª jornada da Segunda Liga, mas mantém-se no top-10 do campeonato. Baptiste Aloé, aos 60 minutos, colocou o Arouca a vencer e Malik, aos 68', restabeleceu a igualdade. Com este resultado, o Arouca ascende ao sexto lugar, com 23 pontos (mais dois jogos do que o sétimo, o Mafra, com 22), já o Casa Pia, que soma agora 19, permanece no nono posto.

O último triunfo dos casapianos remonta a 8 de dezembro de 2020, na receção ao Mafra (2-0). Desde então, somou três empates (Arouca, Académico de Viseu e Académica, todos a um golo) e uma derrota, com o Estoril, por 2-0.

Com um início de jogo sem grandes oportunidades, as duas equipas encaixaram-se e procuraram não cometer erros que pudesse favorecer o adversário. Embora o Casa Pia procurasse mais vezes chegar ao golo, a verdade é que nos momentos defensivo apresentou algumas lacunas, que permitiram ao Arouca chegar à baliza defendida por Ricardo Batista.

Aos 28 minutos, Malik rematou ligeiramente ao lado da baliza de Victor Braga, após passe de Victor Gonçalves, dando o primeiro grande sinal de perigo. Os gansos passaram a assumir as despesas do jogo, subiram no terreno e, com uma pressão alta, obrigaram os comandados de Armando Evangelista a ter de correr mais para chegar à grande área casapiana.

Sem alterações ao intervalo, as duas equipas mantiveram a postura, contudo, aos 60 minutos, o central Baptiste Aloé inaugurou o marcador: depois de uma jogada de insistência na direita, Leandro Silva cruzou e a bola sobrou para Pedro Moreira centrar para o francês bater, de cabeça, Ricardo Batista.

O Arouca quase nem teve tempo para saborear o golo, por culpa de um monumental erro defensivo: após um pontapé de baliza, João Baço devolveu a bola ao guarda-redes Victor Braga, que, pressionado por Malik, aliviou-a mal, colocando-a nos pés de Saviour Godwin, que serviu Malik para a igualdade, aos 68 minutos.

Na ponta final, o jogo partiu-se e passou-se a disputar mais junto às áreas, com ambas as equipas a terem a oportunidade de ampliar a contagem, contudo Leandro Silva (Arouca), aos 84 minutos, e Derick Poloni, aos 87, remataram por cima da baliza e o marcador acabou por não sofrer alterações.

Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia -- Arouca, 1-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Baptiste Aloé, 60 minutos.

1-1, Malik, 68

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, Marvin Martins, Kelechi, Zach, Derick Poloni, Vitó (Sávio, 79), Vítor Gonçalves, Zolotic, Saviour Godwin, Silvera (Diego Medeiros, 76) e Malik.

(Suplentes: Lucas Paes, Sousa, Diego Medeiros, Sávio, Alex, Romeu Ribeiro, Djoussé, Ricardo Fernandes e Platiny).

Treinador: Filipe Martins.

- Arouca: Victor Braga, Thales Oleques, Baptiste Aloé, Basso, Quaresma, Adílio, Marco Soares, Pedro Moreira, Bukia (Arsénio Nunes, 70), Heliardo (André Silva, 70) e Leandro Silva (Lawrence Ofori, 90+4).

(Suplentes: Fernando Castro, Costa, André Silva, Arsénio Nunes, Yaw Moses, Anthony Blondell, Joel, Lawrence Ofori e Nuno Rodrigues).

Treinador: Armando Evangelista.

Árbitro: João António Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Vitó (70), André Silva (72), Kelechi (89) e Sávio (90+2).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.