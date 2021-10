Casa Pia-Chaves, 1-0: golo madrugador decide vitória da formação visitada

Um golo madrugador de Jota decidiu hoje o triunfo por 1-0 do Casa Pia na receção ao Chaves, na nona jornada da 2.ª Liga portuguesa, que mantém os lisboetas nos lugares cimeiros.

O tento do avançado português, de 22 anos, apontado aos quatro minutos, deixa os gansos na terceira posição do campeonato, com 17 pontos, enquanto o Chaves falhou a ultrapassagem e ocupa o oitavo posto, com 12 pontos somados.

O Casa Pia entrou determinado na partida e, através de uma jogada pelo flanco direito, inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, por Jota, que rematou muito colocado em direção à baliza, levando a bola a bater ainda no poste, numa abertura solicitada por João Vieira.

A equipa transmontana procurou reagir e, aos 11 minutos, Platiny efetuou um remate perigoso no coração da área, que passou ligeiramente por cima, mas o Chaves voltou a tentar o golo, por Batxi, aos 19, para defesa segura de Ricardo Batista.

Os gansos controlavam o jogo, não obstante um remate frouxo, em zona frontal, de João Teixeira, para nova defesa atenta do guarda-redes do Casa Pia, e Jota procurou o 'bis', num tiro potente, mas à figura do guarda-redes Paulo Vítor, antes do intervalo.

Na segunda parte, as oportunidades de golo escassearam para as duas formações, com nota apenas para João Teixeira, do lado dos flavienses, a falhar o remate, em excelente posição para finalizar, aos 61 minutos, mas o Casa Pia apresentou-se seguro na defesa.

A etapa complementar da partida pautou-se por algumas paragens prolongadas, que levaram a mais sete minutos de compensação, acabando por baixar ainda mais o ritmo e a qualidade do encontro, resolvido no início, a favor da moralizada equipa lisboeta.

Jogo realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia-Chaves, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Jota, 04 minutos.

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, Zach (Kelechi, 46), Vasco Fernandes, Zolotic, Leonardo Lelo, Neto (Camilo, 74), Taira, Derick Poloni, Vitó (Nuno Borges, 74), Jota (Galo, 79) e João Vieira (Sanca, 64).

(Suplentes: Lucas Paes, Galo, Rogério Fernandes, Kelechi, Ricardo Fernandes, Nuno Borges, Sanca, Bozhanaj e Camilo).

Treinador: Filipe Martins.

- Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Nuno Coelho, Alexsandro, Bruno Langa (Paulinho, 68), Kevin Pina (João Mendes, 46), Guima (Patrick, 78), Adriano (Wellington, 68), Batxi, João Teixeira e Platiny.

(Suplentes: Samu, Campos, Rocha, Queirós, Paulinho, João Mendes, Wellington, Pedro Ribeiro e Patrick).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Bruno José Costa (AF Viana do Castelo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Guima (69), Neto (70), Ricardo Batista (82), Sanca (85), Platiny (88) e Galo (90+7).

Assistência: Cerca de 400 espetadores.