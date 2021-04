Casa Pia-Chaves, 1-2: flavienses aproximam-se dos lugares de subida

O Chaves venceu esta terça-feira no terreno do Casa Pia, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada 2.ª Liga, e subiu ao quinto lugar da classificação, a dois pontos dos lugares de subida.

Com uma primeira parte de boa qualidade, a equipa treinada por Vítor Campelos esteve quase sempre no controlo do jogo em Pina Manique e colocou-se em vantagem aos 17 minutos, com um golo de Rocha. Dois minutos depois, aos 19, Roberto dobrou a vantagem transmontana e Camilo, aos 90+5, fez o 2-1 final.

Com este triunfo, os transmontanos sobem ao quinto lugar da classificação, com 46 pontos, a dois da Académica e do Feirense, que somam 48 e ocupam, respetivamente a quarta e terceira posição da tabela. Neste momento, os 'fogaceiros' estão em posição de disputar o 'play-off' de acesso à I Liga, mas a luta promete ser renhida até final. Já o Casa Pia, que com este desaire encerra um ciclo de cinco jogos sem perder, mantém-se no oitavo lugar, com 35 pontos.

O jogo começou com sinal mais do Desportivo de Chaves. A equipa de Vítor Campelos tomou conta das operações desde os primeiros instantes e Benny foi o protagonista do primeiro lance de perigo, com um remate de fora da área que Ricardo Batista afastou para canto.

Aos 11, Ricardo Batista voltou a salvar o Casa Pia da desvantagem, com uma boa defesa a remate de Batxi após jogada de contra-ataque, mas aos 17 nada pode fazer num cabeceamento de Rocha. O capitão dos flavienses fez o 1-0 após um canto batido por Batxi, aparecendo no miolo da pequena área a fuzilar de cabeça.

Dois minutos depois, aos 19, novamente na sequência de um pontapé de canto, a defesa do Casa Pia adormeceu e foi Roberto a faturar, antecipando-se aos centrais casapianos, que ficaram a 'debater' quem devia cortar a bola.

Com 2-0 no marcador, mais tranquilo, o Chaves continuou a explorar a receita do sucesso: com contra ataques rápidos e bolas nas costas dos laterais lisboetas criou vários lances em que podia ter aumentado para 3-0, sempre com Roberto apontado à baliza dos 'gansos'.

O Casa Pia deu alguma réplica já perto do intervalo e Malik chegou mesmo a marcar para a equipa da casa, mas o lance acabou invalidado por fora de jogo do ganês. Vitó rematou do meio da rua, Paulo Vítor defendeu para a frente e o avançado marcou na recarga, mas tirando proveito de posição irregular.

O Casa Pia entrou para a segunda parte empenhado em reentrar na discussão do jogo e quase o conseguia nos primeiros instantes, com um cruzamento de Jota na direita a ser desviado para o poste transmontano por um defesa do Chaves.

A segunda parte teve um sentido completamente diferente da primeira, com o Desportivo de Chaves a descer muito de rendimento e o Casa Pia a assumir a iniciativa de jogo.

Ainda assim, apesar de dominar territorialmente, a equipa de Filipe Martins foi incapaz de criar lances que incomodassem verdadeiramente Paulo Vítor na baliza transmontana e foi apenas aos 90+5 minutos, no último lance antes do apito final do aveirense Cláudio Pereira, que Camilo reduziu para os 'gansos', deixando o resultado final em 2-1.

Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Chaves, 0-2.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Rocha, 17 minutos.

0-2, Roberto, 19'.

1-2, Camilo, 90'+5

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, Sousa, Matheus Dantas, Kelechi John, Jefferson, Jota (Diego Medeiros, 64), Vítor Gonçalves, Vitó (Camilo, 80), Christian (Banjaqui, 68), Malik e Saviour Godwin.

Suplentes: Lucas Paes, Camilo, Diego Medeiros, Zolotic, Zach, Banjaqui, Romeu Ribeiro, Djoussé e Martins.

Treinador: Filipe Martins.

- Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Vasco Fernandes, Rocha, João Reis, Batxi (Bura, 85), Nuno Coelho, Benny (José Gomes, 84), Juninho (Wellington, 60), João Teixeira (Zé Tiago, 66) e Roberto (Guedes, 84).

Suplentes: Samu, Bura, Zé Tiago, Wellington, Rafael Viegas, Guedes, Calasan, José Gomes e Nicolas.

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Saviour Godwin (45+1), Sousa (82), Roberto (84), Guedes (87) e Wellington (90).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.