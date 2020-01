Casa Pia contrata Kelechi John ao Rio Ave

O Casa Pia, do segundo escalão português de futebol, anunciou esta sexta-feira a contratação, até ao final da temporada 2020/21, do defesa nigeriano Kelechi John, que na época passada representou a equipa sub-23 do Rio Ave.

Sobre a mudança para Pina Manique, o jovem jogador acredita que o Casa Pia pode sair do fundo da tabela e lutar pela manutenção nas ligas profissionais.

"Estou aqui para ajudar a equipa a manter-se. Quero demonstrar o meu valor para ajudar a equipa. Acredito que a partir de janeiro vamos subir na tabela e que tudo vai correr bem", afirmou o jogador, após assinar contrato com o Casa Pia.

Kelechi John é defesa-central, tem 21 anos e chegou ao futebol português em 2016, para a equipa sub-19 do Rio Ave, proveniente do clube nigeriano Plateau United, tendo permanecido desde então ao serviço do emblema vila-condense.

O Casa Pia é atualmente o penúltimo classificado da 2.ª Liga, com oito pontos e apenas duas vitórias em 14 jogos. A equipa lisboeta é orientada por Ricardo Peres, que é já o terceiro técnico a ocupar o lugar esta época, depois de Luís Loureiro e Rui Duarte.