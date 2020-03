Casa Pia-Cova da Piedade, 1-1: Igualdade em jogo de últimos classificados

Casa Pia e Cova da Piedade, os dois últimos classificados da II Liga portuguesa de futebol, empataram 1-1, em jogo da 23.ª jornada, disputado em Pina Manique.

O Cova da Piedade foi o primeiro a marcar, aos 27 minutos, por Júnior Sena, que, depois de um lance de contra-ataque de grande qualidade, teve uma finalização vistosa perante Vanderlaan. Já na segunda parte, Sávio, aos 80, fez o empate para o Casa Pia e fechou o resultado.

Com este desfecho, o Casa Pia soma 11 pontos e mantém-se no fundo da tabela, sem ganhar há mais de dois meses, enquanto o Cova da Piedade está imediatamente acima, com 14 pontos. Ambas as equipas desperdiçaram a oportunidade de se aproximar do Vilafranquense, que hoje perdeu com o Estoril Praia, e, com 21 pontos, é 16.º classificado, imediatamente acima da 'linha de água'.

O Casa Pia entrou em Pina Manique determinado a marcar cedo e quase o conseguia logo no primeiro minuto. Enoh surpreendeu a defesa do Cova da Piedade com uma incursão pela direita, colocou a bola na grande área e Kikas apareceu a finalizar, com o remate a sair pouco por cima da baliza.

Apesar do arranque empolgado, o Casa Pia cedeu a iniciativa ao Cova da Piedade e a equipa de João Alves tomou conta do jogo, com o primeiro lance de perigo dos visitantes a surgir ao minuto 11, com Patrão, depois de boa jogada de entendimento com Júnior Sena e Gustavo, a rematar para defesa atabalhoada de Vanderlaan.

O Cova da Piedade estava mais perigoso no encontro, e, aos 22 minutos, Vitinho ameaçou com um remate de longe, e, aos 27, assistiu Júnior Sena para o primeiro golo da tarde.

O jogador do Cova da Piedade recebeu a bola no meio campo, rodou sobre si mesmo enganando de imediato dois defesas do Casa Pia, ganhou metros para assistir Júnior Sena e o avançado mostrou classe na finalização: com uma 'vírgula' tirou o último defesa do caminho e, à saída de Vanderlaan, 'picou' a bola por cima do guarda-redes, fazendo o 1-0.

A perder, o Casa Pia voltou ao jogo e até ao intervalo teve três boas oportunidades para empatar, com Enoh, Alexandros e Kenidy como protagonistas, mas sempre com a bola a errar o alvo.

Obrigado a fazer mais para inverter o resultado, o Casa Pia entrou determinado na segunda parte e o primeiro lance de golo surgiu aos 55, com Enoh, primeiro, e Tiago André, depois, a verem os seus remates esbarrarem na muralha erguida pelo Casa Pia.

Aos 62 minutos, para desespero dos adeptos casapianos, a equipa de Ricardo Peres voltou a desperdiçar o empate, num dos melhores lances do encontro: Tiago André fez todo o corredor esquerdo, livrou-se dos adversários, e, com um cruzamento atrasado, encontrou na área, solto de marcação, o grego Alexandros, que com uma finalização disparatada, enviando a bola pela linha final, quando tinha a baliza à sua mercê.

Aos 80 minutos, num lance quase igual e novamente com Tiago André como protagonista, o lateral voltou a colocar a bola no 'miolo' da área do Cova da Piedade, mas, desta feita, o desfecho foi outro, com Sávio a ajeitar e a rematar de pé esquerdo ao ângulo da baliza defendida por Tony, fazendo o empate a uma bola com que terminou o encontro.

Jogo no Estádio Pina Manique.

Casa Pia -- Cova da Piedade, 1-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Júnior Sena, 27 minutos.

1-1, Sávio, 80.

- Casa Pia: Vanderlaan, Joel, Caio Marcelo (Pedro Machado, 34), Kelechi, Tiago André, Kenidy (Damien Furtado, 61), Fornah (Sávio, 46), Martim, Kikas, Alexandros e Enoh.

(Suplentes: Rafael, Pedro Machado, Jeka, Rodrigo Dantas, Sávio e Damien Furtado).

Treinador: Ricardo Peres.

- Cova da Piedade: Tony, Alhassane Sylla, Kusunga, Yan Victor, Kakuba, Miguel Rosa (Diarra, 73), Júnior Sena, Patrão (Varela, 84), Vitinho (Edinho, 61), Gustavo e Simão Júnior.

(Suplentes: Márcio, Carvalhas, Diarra, Edinho, Oto'o Zue, Varela e Victor Massaia).

Treinador: João Alves.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Kenidy (5), Kakuba (38), Sávio (56), Sylla (78).

Assistência: cerca de 800 espetadores.