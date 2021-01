Casa Pia-Cova da Piedade, 2-1: triunfo vale subida na tabela

O Casa Pia venceu esta segunda-feira o Cova da Piedade 2-1, em jogo da 17.ª jornada Liga SABSEG, e subiu ao sétimo lugar da classificação, a par do Penafiel.

A equipa treinada por Filipe Martins esteve quase sempre no controlo do jogo e colocou-se em vantagem aos 25 minutos, num autogolo de Simão Júnior. Já na segunda parte, Platiny (66') aumentou o resultado para 2-0 e Wilson (90'+5) reduziu para 2-1.

Com este triunfo, o Casa Pia sobe ao sétimo posto da classificação, com 25 pontos, os mesmos do Penafiel. Já o Cova da Piedade, que hoje se estreou com o treinador Mário Nunes no comando, somou o sexto jogo consecutivo sem vencer e, com 16 pontos, mantém-se no 14.º posto da tabela classificativa.

O Cova da Piedade até foi a primeira equipa a criar perigo, mas, na resposta, aos 25 minutos, o Casa Pia passou para a frente do marcador com um autogolo de Simão Júnior. Kelechi apostou numa bola longa para Platiny, o avançado controlou, mas Meira acabou por se intrometer e, na tentativa de corte, levou a bola a embater em Simão Júnior, que não conseguiu evitar o golo na própria baliza.

Até ao intervalo, uma ocasião para cada lado, tendo João Vieira, aos 32, cabeceado ao poste do Casa Pia, e, já perto do intervalo, Vitó permitiu que Simão Júnior cortasse a bola e evitasse o segundo golo casapiano.

As oportunidades continuavam a surgir nas duas áreas, mas, aos 66 minutos, Platiny fez mesmo o gosto ao pé depois de muitos lances de perigo, recebendo uma bola de bandeja de Godwin.

Na reta final do encontro, o Cova da Piedade ainda tentou tudo para reentrar na discussão do resultado, desperdiçando boas situações de golo, que surgiu no último lance do encontro, aos 90+5 minutos, por Wilson.

Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia-Cova da Piedade, 2-1

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Simão Júnior, 25 minutos (própria baliza).

2-0, Platiny, 66.

2-1, Wilson, 90+5.

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, Marvin Martins, Zach Muscat, Kelechi John, Derik Poloni, Vítor Gonçalves (Sávio, 80), Vitó (Christian, 73), Zolotic (Romeu Ribeiro, 73), Diego Medeiros (Bruno Sousa, 84), Platiny (Malik, 80) e Saviour Godwin.

(Suplentes: Lucas Paes, Bruno Sousa, Christian, Jefferson, Sávio, Alex Freitas, Romeu Ribeiro, Djoussé e Malik).

Treinador: Filipe Martins.

- Cova da Piedade: Adriano Facchir, Simão Júnior, João Meira, Gonçalo Maria (Filipe Maio, 88), Gonçalo Tavares, Cele (Hugo Firmino, 71), Patrão, Shimabuku (Pepo, 70), Balogun (Wilson, 78), Arnold (Oliveira, 88) e João Vieira.

(Suplentes: Cléber, Pepo, Yan Victor, Hugo Firmino, Wilson, Zarabi. Hugo Machado, Filipe Maio e Oliveira).

Treinador: Mário Nunes.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Shimabuku (16), Cele (20), Vitó (39) e Martins (64).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.