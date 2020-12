Casa Pia-Estoril, 0-2: Canarinhos fecham 2020 na liderança

O Estoril venceu esta quarta-feira no terreno do Casa Pia, por 2-0, em jogo da 13.ª jornada da 2.ª Liga, e garantiu a continuidade na liderança da prova à entrada para o ano de 2021.

O resultado foi construído na segunda parte. Aos 53 minutos, o central Hugo Gomes abriu a contagem e Bruno Lourenço, aos 79, fechou o marcador em 2-0.

Com este triunfo, a equipa orientada por Bruno Pinheiro mantém a liderança da II Liga, agora com 30 pontos, distanciando-se da Académica e ficando à espera do que pode fazer o Feirense, frente ao Leixões. Já o Casa Pia, com 17 pontos, mantém-se a meio da tabela, em nono lugar, com 17 pontos.

Apesar da condição de visitante, o Estoril entrou em Pina Manique com o foco na liderança e desde o primeiro minuto que assumiu a iniciativa de jogo.

A equipa de Bruno Pinheiro dominou por completo o ritmo de jogo, os números de posse de bola foram esmagadores na primeira parte, mas apenas por duas ocasiões os avançados 'canarinhos' levaram algum perigo à baliza de Ricardo Batista.

Aos nove minutos, o remate de Franco saiu por cima da baliza dos 'gansos' e, aos 38, após boa jogada de entendimento no flanco esquerdo entre Joãozinho e Crespo, Franco voltou a vacilar e atirou frouxo para as mãos de Ricardo Batista.

O Casa Pia, que passou quase todo o primeiro tempo remetido ao seu meio-campo defensivo, saiu da 'toca' já em tempo de compensação da primeira parte, num remate de Vítor Gonçalves à trave, que podia ter levado a equipa da casa para os balneários em vantagem.

O Estoril voltou a entrar com sinal mais para a segunda parte, mas, desta feita, foi mais eficaz na primeira ocasião de que dispôs: aos 53, na sequência de um canto e de alguma confusão na área do Casa Pia, Hugo Gomes acabou por ser o mais lesto e empurrou a bola para o fundo da baliza lisboeta, colocando a equipa da Linha na liderança.

Forçado a mudar de estratégia para recuperar da desvantagem, o Casa Pia subiu as suas linhas e, nos minutos seguintes, passou a ganhar os duelos a meio-campo. Em duas recuperações, Christian apareceu em boa posição de remate e só defesas atentas de Dani Figueira impediram o brasileiro de festejar.

Aos 70, Yakubu Aziz podia ter sentenciado o jogo, mas, depois de bater os centrais casapianos, já sem força, o avançado rematou sem força para uma defesa fácil de Ricardo Batista.

O segundo golo do líder da 2.ª Liga acabaria por chegar à beira dos 10 minutos finais. Aos 79, depois de um lance ganho a meio-campo por André Franco, João Carlos levou a bola até ao flanco esquerdo, Joãozinho cruzou com mestria para a pequena área e Bruno Lourenço apareceu a finalizar sem oposição.

Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Estoril, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Hugo Gomes, 53 minutos.

0-2, Bruno Lourenço, 79.

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, Marvin Martins (Sousa, 87), Zach Muscat, Kelechi John, Derik Poloni, Vítor Gonçalves, Vitó (Silvera, 80), Zolotic (Platiny, 71), Christian, Malik (Djoussé, 87) e Saviour Godwin.

Suplentes: Lucas Paes, Bruno Sousa, Danny Choi, Christian, Sávio, Alex Freitas, Silvera, Romeu Ribeiro, Djoussé e Platiny.

Treinador: Filipe Martins.

- Estoril: Dani Figueira, Carles Soria, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, André Franco, Crespo (Rosier, 77), Gamboa, Bruno Lourenço (Chiquinho, 86), Yakubu Aziz (João Carlos, 77) e Murilo (Vidigal, 64).

Suplentes: Thiago, Vital, Chiquinho, Vidigal, Empis, Lazare, Rosier, João Carlos e André Clóvis.

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Crespo (69) e Bruno Lourenço (71).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.