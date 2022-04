Casa Pia-Estrela da Amadora, 3-0: Dérbi com resultado claro

O Casa Pia recebeu o vizinho E. Amadora, alcançou uma vitória por 3-0 e ficou a um pequeno passo de garantir, pelo menos, um lugar no playoff de subida à 1ª Liga, o que pode acontecer já hoje, caso o Feirense não pontue frente ao Penafiel.A partida começou pautada por um equilíbrio que se desvaneceu a partir da meia hora. Através de um canto do lado direito, Galo cruzou e o defesa-central Zach foi ao ataque para inaugurar o marcador. O golo abalou os tricolores, tranquilizou os casapianos e deu asas a Godwin e Jota. Antes do intervalo, os dois foram protagonistas: Godwin acertou em cheio na trave, Jota viu um golo invalidado e, logo de seguida, conquistou o penálti que o lateral Lelo cobrou de forma exímia.Na 2ª parte, a equipa de Ricardo Chéu procurou inverter a situação. No entanto, o emblema da Pina Manique não largou as rédeas do encontro. Para não variar, Godwin e Jota foram novamente os intervenientes. O extremo nigeriano rematou e Jota, ao segundo poste, marcou, mas viu o auxiliar assinalar-lhe posição irregular uma vez mais. Aos 62 minutos, Lelo, mais uma vez, subiu no terreno e por pouco que não bisou, valendo a intervenção de Tabuaço, guardião internacional sub-21. Aos 78’, o central André Duarte, que até estava a fazer uma boa exibição, falhou a antecipação a Antoine e deixou a bola à mercê de Sanca, que, apenas com Tabuaço pela frente, não tremeu e estabeleceu o resultado final.

Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia-Estrela da Amadora, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Zach, 32 minutos.

2-0, Leonardo Lelo, 44 (grande penalidade).

3-0, Leandro Sanca, 78.

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, Zach, Vasco Fernandes, Zolotic, Rodrigo Galo (Derick Poloni, 64), Ângelo Neto (Cuca, 70), Afonso Taira (Vitó, 80), Leonardo Lelo, Saviour Godwin, Jota (Leandro Sanca, 70) e Carnejy Antoine (João Vieira, 80).

(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Zidane Banjaqui, Cuca, Kelechi John, Vitó, João Vieira, Leandro Sanca e Hebert Medeiros.

Treinador: Filipe Martins.

- Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço, Miguel Lopes (Afonso Pinto, 84), André Duarte, Anthony Correia, Sérgio Conceição, Mamadou Traoré (Chapi Romano, 64), Maestro, Michel Camargos, Xavi Fernandes (Fabrício Simões, 46), Diogo Salomão (Diogo Pinto, 59) e Ricardo Schütte (Paulinho, 64).

(Suplentes: Nuno Hidalgo, Paulinho, Reko Silva, Fabrício Simões, Diogo Pinto, Edu Duarte, Edrisa Lubega, Chapi Romano e Afonso Pinto).

Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ângelo Neto (26), Anthony Correia (53)e Vasco Fernandes (68).

Assistência: 724 espetadores.