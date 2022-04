Casa Pia-Farense, 1-0: Zach dá vitória e liderança provisória da 2.ª Liga

Um cabeceamento certeiro de Zach permitiu ao Casa Pia derrotar este sábado o Farense 1-0, em jogo da 29.ª jornada da 2.ª Liga, ascendendo assim à liderança da competição, ainda que de forma provisória.

Enquanto os 'gansos' apresentavam um último mês algo errático ao nível de resultados - uma derrota, um empate e uma vitória -, o Farense surgiu em Pina Manique motivado por uma recente onda positiva, com cinco jornadas consecutivas sem perder.

O equilíbrio verificado no arranque da partida foi desfeito com o único golo do jogo, que surgiu na sequência de uma bola parada bem trabalhada pelos locais aos 23 minutos. Neto bateu um pontapé de canto pela direita para um desvio ao primeiro poste de Jota, surgindo depois o cabeceamento certeiro de Zach na pequena área.

O Farense procurou a reação ao resultado desfavorável com alguma cautela, procurando não oferecer espaços que a equipa da casa pudesse explorar para desferir novo golpe na sua defensiva.

O ritmo da partida manteve-se moderado na segunda parte, com o Casa Pia a controlar o marcador e a gestão do próprio encontro, mas o conjunto algarvio esteve perto de igualar num cabeceamento em mergulho de Pedro Henrique, que passou por cima, mas muito perto do travessão.

Apesar do 'assédio' final do Farense junto da área casapiana, o marcador não voltou a ser acionado, com a vantagem mínima a revelar-se suficiente para o Casa Pia alcançar a vitória e a liderança isolada (59 pontos), na sua posse pelo menos até que o Rio Ave (57 pontos) realize o seu encontro na Madeira, ante o Nacional, no domingo.

Por sua via, o Farense mantém os 37 pontos e arrisca-se a ser alcançado no 10.º posto por Vilafranquense, FC Porto B e Estrela da Amadora, todos com 34 pontos e com a partida referente à presente jornada por disputar.

Jogo no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia-Farense, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Zach, 23 minutos.

Equipas:

Casa Pia: Ricardo Batista, Zach (Kelechi John, 78), Vasco Fernandes, Zolotic, Lucas Soares, Ângelo Neto (Cuca, 73), Afonso Taira (Nuno Borges, 64), Leonardo Lelo, Banjaqui (Vitó, 64), Jota Silva (Leandro Sanca, 73) e Carnejy Antoine.

(Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Cuca, Kelechi John, Vitó, João Vieira, Nuno Borges, Leandro Sanca e Hebert Medeiros.

Treinador: Filipe Martins.

Farense: Rafael Defendi, Cláudio Falcão, Vasco Oliveira, Abner Felipe, Mihlali Mayambela, Fabrício Isidoro, Jonatan Lucca (Mica, 74), Miguel Bandarra (Henrique, 80), Madi Queta (Harramiz Soares, 80), Elves Baldé (Vasco Lopes, 66) e Cristian Ponde (Pedro Henrique, 66).

(Suplentes: Ricardo Velho, Otávio Gut, Vasco Lopes, Bura, Harramiz Soares, Henrique, Mica, Idrissa Sylla e Pedro Henrique.

Treinador: Vasco Faísca.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cristian Ponde (18), Afonso Taira (21), Miguel Bandarra (52), Jota Silva (61), Mihlali Mayambela (71), Vitó (81) e Abner Felipe (90+2)

Assistência: 272 espectadores.