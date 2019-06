Casa Pia festejou subida com Leitão

Menos de 24 horas depois de confirmar a histórica subida à 2ª Liga, o plantel do Casa Pia reuniu-se para festejar o feito. Em casa, no já renovado Estádio Pina Manique, os gansos sentaram-se à mesa para celebrar com o leitão assado – quem vive em Lisboa conhece a fama do local -, antes de começarem a preparar a final de domingo, no que será mais um dia inesquecível para o grupo.

Para trás ficou um dia de emoções fortes, por tudo. O mau tempo nos Açores deixou o relvado do estádio do Praiense num estado quase impraticável e obrigou a equipa a um esforço extra, ampliado ainda mais quando o Casa Pia ficou primeiro reduzido a dez homens e, mais tarde, a nove.

"Foi muito difícil, pelas condições em que o jogo estava a ser disputado e porque a eliminatória ficou empatada logo no início. No entanto, nunca nos desorganizámos e acreditei sempre que íamos marcar. Quando foi o 1-1 ficámos em vantagem e a equipa continuou coesa, muito unida. Fomos felizes mas tivemos mérito e estamos onde devemos estar", resumiu a Record o treinador Luís Loureiro.

Acabado o jogo e a festa, o plantel enfrentou mais uma contrariedade: o temporal. Os aviões não levantavam e o voo de regresso, que estava previsto chegar a Lisboa por volta da meia-noite, acabou por aterrar na capital perto das três da madrugada. Ainda assim, nem todos vieram nesse voo. Jogadores não convocados mas que a direção levou aos Açores, familiares dos craques e alguns adeptos não conseguiram mesmo regressar devido ao mau tempo e só ontem de manhã chegaram a Lisboa.

Contratempos encarados por todos com sorrisos pois nada parece abalar estes gansos. Aliás, o plantel só começa amanhã a preparar a final de domingo, mas está confiante e, como já chegaram a este patamar, agora só falta mesmo levantar a taça no Jamor, algo impensável para a maioria no início da época.



Victor Franco: «Nunca pensei na subida»



Victor Franco é um homem feliz. O líder do Casa Pia ficará na história como o presidente que esteve à frente do clube na campanha triunfal de 2018/19, uma promoção que, confessou a Record, não estava nas previsões.



"Nunca pensei na subida! Aliás, nem esperava ir ao playoff porque foi um ano muito complicado para nós. Além de lutar dentro das quatro linhas, o Casa Pia teve também de batalhar nos tribunais. Além disso, foram quatro treinadores numa época", começou por explicar o presidente, rematando: "O grupo ficou revoltado com o que se estava a passar e uniu-se ainda mais. Foram os jogadores que conseguiram a subida."



Agora é tempo de preparar a estreia na 2ª Liga. "Já me comecei a preocupar com isso. Não temos patrocínios, mas garanto que não vou hipotecar o futuro do Casa Pia por uma permanência", garantiu.