Casa Pia: Filipe Mendes garantido para a baliza

Filipe Mendes é o primeiro reforço do Casa Pia para 2019/20. O experiente guarda-redes, de 34 anos - 1,93 metros e 88 kg -, chega ao emblema lisboeta por empréstimo do Belenenses. O contrato tem a duração de uma temporada.





Na última época, Filipe Mendes jogou no Campeonato de Portugal com a camisola do Real, também cedido pelos azuis. Formado no Estrela da Amadora e ainda com uma passagem pelas escolas da Académica, o guardião representou, ainda, Tourizense, Paços de Ferreira, Santa Clara, Lousada e Belenenses, além de uma curta passagem pelo Casa Pia em 2011/12.O primeiro reforço para a equipa de Luís Loureiro vai cumprir esta segunda-feira os indispensáveis exames médicos, juntamente com os restantes jogadores que transitam de 2018/19. O primeiro treino da época está marcado para quarta-feira, 10 de julho.