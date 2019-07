Casa Pia: Jorge Ribeiro é reforço para a defesa

Jorge Ribeiro é o mais recente reforço do Casa Pia. O experiente lateral-esquerdo, de 37 anos, assinou por uma temporada com gansos depois de uma experiência de três épocas no Farense. O futebolista, que conta ainda no currículo com passagens por Benfica, Santa Clara, Varzim, Gil Vicente, Dínamo Moscovo, Málaga, Aves, Boavista, V. Guimarães, Granada e Atlético, já trabalhou pela primeira vez no Estádio Pina Manique às ordens do técnico Luís Loureiro.





"Quando me falaram desta possibilidade fiquei muito agradado. O treinador já me tinha abordado. É um clube histórico e estou aqui de corpo e alma. Tenho quase 38 anos, mas estou cá como todos, para contribuir para o sucesso do clube dentro de um grupo que, já percebi, é humilde e trabalhador. E tem aqui bons jogadores! Vamos fazer tudo para ficarmos fortíssimos numa competição que sabemos ser muito complicada e combativa", afirmou o novo camisola 16 do Casa Pia.Jorge Ribeiro é o segundo reforço do Casa Pia, depois de os gansos já terem garantido a contratação de Filipe Mendes, guarda-redes, de 34 anos, que assinou por empréstimo do Belenenses.