Casa Pia-Leixões, 1-0: Vitória vale liderança provisória

O Casa Pia somou hoje um importante triunfo diante do Leixões (1-0), que o atirou para a liderança provisória da II Liga portuguesa de futebol à 17.ª jornada, num jogo que contou com três expulsões.

O médio brasileiro Neto, aos 13 minutos, apontou o único golo da partida, na qual os centrais do Casa Pia Vasco Fernandes (19) e Zach (90+7), bem como o avançado do Leixões Thalis (61), receberam ordem de expulsão depois de duas cartolinas amarelas.

Com 33 pontos somados na última jornada da primeira volta, o Casa Pia ascendeu à liderança, de forma provisória, com os mesmos pontos do Benfica B e mais um do que o Feirense, que ainda não jogaram, enquanto o Leixões situa-se na 14.ª posição, com 18.

Os 'gansos' superiorizaram-se no início e dispuseram de várias ocasiões para abrir o marcador, entre as quais um golo invalidado por alegada mão na bola do capitão Vasco Fernandes, muito protestada, aos 12 minutos, mas o tento surgiria no minuto a seguir, graças a um erro grave do Leixões, que deixou Neto finalizar perante a baliza deserta.

Contudo, Vasco Fernandes, que tinha visto a cartolina amarela nos protestos do lance do golo anulado, viu o segundo aos 19, ao chegar tarde e a travar um ataque de algum perigo dos nortenhos, colocando o Casa Pia a jogar com menos um atleta desde cedo.

A reação da equipa matosinhense surgiu já perto do descanso: aos 40, Wendel surgiu isolado, optou por encontrar um colega, mas viu Zolotic intercetar primeiro o perigo, e, aos 45+3, o avançado desviou para a baliza, para uma grande defesa de Lucas Paes.

No início da segunda parte, o jogo esteve interrompido alguns minutos para assistir um jovem apanha-bolas, que perdeu os sentidos e foi levado de ambulância, já consciente, enquanto os suplentes dos dois conjuntos formavam um cordão humano à sua volta.

O Leixões raramente se aproximava da baliza de Lucas Paes e mais difícil ficou quando Thalis também foi expulso por acumulação de amarelos, aos 61, tendo visto o segundo numa falta imprudente sobre Zolotic, dificultando a vida à equipa na busca de pontos.

Já no sétimo de oito minutos de compensação, o maltês Zach também foi expulso e deixou o Casa Pia apenas com nove jogadores, mas sem tempo para influenciar o jogo.

Jogo realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Leixões, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Neto, 13 minutos.

Equipas:

Casa Pia: Lucas Paes, Zach, Vasco Fernandes, Zolotic, Leonardo Lelo, Neto, Banjaqui (Lucas Soares, 81), Derick Poloni, Sanca (Vitó, 64), Jota (Camilo, 84) e João Vieira (Kelechi, 46).

(Suplentes: João Victor, Rogério Fernandes, Kelechi, Ricardo Fernandes, Vitó, Lucas Soares, Bozhanaj e Camilo).

Treinador: Filipe Martins (ausente devido a infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2).

Leixões: Stefanovic, Calasan (George, 46), Léo Bolgado, Gustavo França, João Amorim (Isnaba, 62), Nduwarugira, Morim (Diogo Leitão, 80), Abel Folha, Thalis, Kiki (Rúben Candal, 80) e Wendel.

(Suplentes: Beunardeau, Pastor, Ricardo Teixeira, George, Diogo Leitão, Ben Hassan, Mory Bamba, Rúben Candal e Isnaba).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Thalis (06 e 61), Vasco Fernandes (12 e 19), Zach (22 e 90+7), Gustavo França (31), João Amorim (35), Calasan (45+1), Kiki (73) e Lucas Paes (77). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Vasco Fernandes (19), Thalis (61) e Zach (90+7).

Assistência: Cerca de 150 espectadores.