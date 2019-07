Casa Pia: Luís Loureiro satisfeito com o sorteio da 2ª Liga

Luís Loureiro ficou satisfeito com o resultado do sorteio da 2ª Liga, que coloca o Casa Pia frente a frente com o Farense logo na 1ª jornada.





"Sabendo da dificuldade do campeonato em que estamos inseridos, jogar com o Farense é bom. Podemos, logo na 1ª jornada, sentir a exigência desta 2ª Liga e adaptar-nos rapidamente, jogando com um dos candidatos à subida", afirmou o treinador, de 42 anos, que, recentemente, renovou contrato com o Casa Pia por mais uma temporada.Recorde-se que o sorteio da Allianz Cup ditou ainda que os gansos vão defrontar o Vilafranquense na primeira fase, num jogo que será a reedição da última final do Campeonato de Portugal.