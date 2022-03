Casa Pia-Mafra: ganso quer reforçar trono

O Casa Pia entra hoje em campo a saber que, em caso de pontuar, cimenta mais a liderança, depois do deslize do Benfica B diante do Varzim. O médio Zidane Banjaqui foi o porta-voz da equipa e não escondeu a ambição e confiança que se vive no balneário dos gansos: “A equipa está alegre, confiante e quer conquistar os três pontos.”

A ausência do capitão Gui Ferreira é a principal nota de destaque na lista de convocados de Ricardo Sousa. O lateral e melhor marcador do Mafra apresenta queixas físicas que o afastam do confronto com os gansos, mas possibilitará o regresso de Bruno Silva, afastado da titularidade desde o jogo em Portimão a contar para a Taça de Portugal. Apesar da derrota em Tondela, para a prova rainha, o Mafra vem de uma série de três jogos sem perder para o campeonato.