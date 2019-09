Casa Pia-Oliveirense, 1-3: a primeira vitória em tarde de penáltis

A Oliveirense venceu este domingo em casa do Casa Pia por 3-1, em jogo da quinta jornada da 2.ª Liga, conquistando a primeira vitória na prova.Os dois primeiros golos do encontro surgiram na marcação de grandes penalidades, convertidas por Fabinho (37 minutos) e Oliveira (62), tendo Agdon aumentado a vantagem da Oliveirense, aos 72, antes de Sountoura reduzir para o Casa Pia, aos 87.Com este triunfo, a Oliveirense abandona o último lugar da classificação, somando agora quatro pontos, e deixa para trás o Casa Pia, que continua sem vencer e soma apenas um ponto nas cinco jornadas da 2.ª Liga já disputadas.A Oliveirense entrou melhor no encontro no Municipal de Mafra e nos primeiros minutos ocupou o meio campo da equipa do Casa Pia.A equipa da casa conseguiu equilibrar o encontro à passagem do minuto 20, mas foi a Oliveirense a adiantar-se no marcador, com uma grande penalidade assinalada por Manuel Mota por falta de Simão sobre Agdon.Na conversão, Rafael ainda adivinhou o lado para onde foi a bola, mas o remate de Fabinho saiu forte o suficiente para colocar a equipa de Oliveira de Azeméis na frente do marcador.Ao contrário do início da partida, a perder, o Casa Pia entrou para o segundo tempo a todo o gás e rapidamente encostou a Oliveirense ao seu meio campo defensivo. Kikas e Roncatto dispuseram das melhores ocasiões, mas Bruno Vale mostrou-se atento.Passado o maior 'sufoco', a Oliveirense começou a espreitar o ataque e, aos 62 minutos, novamente na conversão de uma grande penalidade, chegou ao 2-0. Pedro Machado tentou um corte arriscado dentro da grande área, Bouldini foi mais rápido e Manuel Mota assinalou o segundo penálti da tarde, que Oliveira converteu, enganando Rafael.Em tarde de penáltis em Mafra, o Casa Pia também dispôs da sua oportunidade, mas Alemão atirou com estrondo no poste.Numa fase do jogo em que tudo parecia 'sair ao contrário' ao Casa Pia, a Oliveirense mostrou-se letal e resolveu de vez o encontro, com Agdon a fazer o 3-0 num remate cruzado.Já perto do final, o recém-entrado Sountoura ainda conseguiu reduzir para o Casa Pia, fazendo o 3-1, mas a Oliveirense controlou até final e saiu de Mafra com o primeiro triunfo da época.Jogo no Estádio Municipal de Mafra.Ao intervalo: 0-1.0-1, Fabinho, 37 minutos (grande penalidade).0-2, Oliveira, 62 (grande penalidade).0-3, Agdon, 72.1-3, Sountoura, 87.- Casa Pia: Rafael, David Rosa, Lucas, Pedro Machado, Simão, Joel, João Coito, Sávio (Jean, 46), Kikas (Tharcysio, 65), Kenidy e Roncatto (Sountoura, 76).(Suplentes: Rodolfo, Abel Pereira, Tharcysio, Mateus Fonseca, Sountoura, Jean e Carlitos).Treinador: Luís Loureiro.- Oliveirense: Bruno Vale, Alemão, Wellington, Michael Douglas (Sérgio Silva, 82), Diogo Clemente, Paraíba, Filipe Gonçalves, Miguel Silva (Neto Costa, 87), Fabinho (Oliveira, 60), Agdon e Bouldini.(Suplentes: Coelho, Sérgio, Elízio, Serginho, Tito, Oliveira e Neto Costa).Treinador: Pedro Ferreira.Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).Ação disciplinar: cartão amarelo para Sávio (12), Michael Douglas (23), Pedro Machado (28), Diogo Clemente (58), Paraíba (68) e Lucas (77).Assistência: cerca de 200 espetadores.