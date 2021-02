Casa Pia-Oliveirense, 2-0: Pragmatismo inicial suficiente para um regresso às vitórias

O pragmatismo inicial do Casa Pia foi suficiente este domingo para se superiorizar à Oliveirense, com um triunfo por 2-0, na 22.ª jornada da Liga SABSEG, que 'fechou' uma série de três derrotas consecutivas na prova.

Bruno Sousa, aos 12 minutos, inaugurou o marcador, de penálti, numa vantagem aumentada de imediato por Jota, aos 16, nas primeiras duas aproximações à baliza de Arthur, antes de Oliveira ser expulso no lado da Oliveirense, que, com menos um elemento, não conseguiu reentrar na partida.

Depois de três desaires seguidos, o Casa Pia retomou o trilho das vitórias e ascendeu à oitava posição da tabela classificativa, com 29 pontos, enquanto a Oliveirense segue em 14.º lugar, com 22.

Os 'gansos' entraram bem no encontro e alcançaram a vantagem no marcador através de um penálti cometida pelo defesa esquerdo da Oliveirense, Léo Bahia, que cortou um cruzamento com o braço no interior da grande área, com 12 minutos de jogo decorridos. Bruno Sousa, na conversão, enganou Arthur e abriu a contagem.

Ainda a Oliveirense se estava a recompor do golo sofrido na etapa inicial da partida quando o Casa Pia se voltou a aproximar da área contrária, novamente com sucesso, aos 16, com Jota a ultrapassar a defesa contrária, retraída com receio de novo penálti, e a rematar cruzado para o fundo das redes.

O enorme pragmatismo colocou o Casa Pia confortável no jogo e a Oliveirense passou a ter mais bola, mas sem criar perigo junto da baliza de Ricardo Batista, tendo complicado ainda mais a sua vida com a expulsão do capitão Oliveira, aos 43, por acumulação de amarelos, o segundo dos quais por ter cobrado um livre antes do apito do árbitro Fábio Melo.

No segundo tempo, a Oliveirense não conseguiu melhorar o rendimento e o melhor que conseguiu foi um remate muito torto por cima de Jorge Teixeira, aos 49, e um cabeceamento de Pedro Machado, aos 51, a replicar uma ocasião muito semelhante para os casapianos, por Malik, que entrou ao intervalo na equipa lisboeta.

A equipa orientada por Filipe Martins esteve sempre mais perigosa no encontro, fruto de remates de Malik, aos 55, e de Jota, aos 59, que obrigaram Arthur a fazer duas boas defesas, antes de o jogo diminuir ainda mais o ritmo, quebrado por um cabeceamento de Zach ao lado, aos 84.

Jogo realizado no Estádio Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia - Oliveirense, 2-0

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Bruno Sousa, 12 minutos (grande penalidade).

2-0, Jota, 16.

Equipas:

Casa Pia: Ricardo Batista, Bruno Sousa (Marvin Martins, 77), Zach, Matheus Dantas, Derick Poloni, Christian, Banjaqui, Vítor Gonçalves (Romeu Ribeiro, 71), Fati (Zolotic, 64), Jota (Saviour Godwin, 63) e Camilo (Malik, 46).

(Suplentes: João Victor, Marvin Martins, Kelechi, Zolotic, Romeu Ribeiro, Diego Medeiros, Saviour Godwin, Djoussé e Malik).

Treinador: Filipe Martins.

Oliveirense: Arthur, Leandro Silva, Pedro Machado, Steven Pereira, Léo Bahia (Hugo Oliveira, 63), Filipe Gonçalves, Oliveira, Michel (Pedro Ferreira, 71), Kenidy (Luisinho, 46), Jorge Teixeira (Sele Davou, 71) e Bortoluzo (Dionathã, 70).

(Suplentes: Paquete, Hugo Oliveira, Felipe Alves, Luisinho, Pedro Ferreira, António Gomes, Sele Davou, Dionathã e Obi).

Treinador: Raúl Oliveira.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Camilo (26), Vítor Gonçalves (29), Oliveira (40 e 43), Jota (43), Christian (52), Banjaqui (68) e Malik (86). Cartão vermelho por acumulação de amarelos a Oliveira (43).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.