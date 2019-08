Casa Pia-Penafiel, 1-2: durienses estreiam-se a vencer

O Penafiel alcançou este sábado a primeira vitória na 2.ª Liga, ao vencer o Casa Pia, por 2-1, no Estádio Municipal de Mafra, terreno utilizado pelos lisboetas enquanto decorrem as obras em Pina Manique.Os visitantes assumiram a iniciativa de jogo desde o primeiro instante, mas até foi o Casa Pia que chegou primeiro ao golo, num lance de infelicidade para Capela, que introduziu a bola na própria baliza, aos 12 minutos, depois de uma tentativa de chapéu de Jorge Ribeiro ter acertado na trave, ressaltando no médio duriense.A reação do Penafiel não tardou e Inácio Santos igualou apenas dois minutos depois (14), com um remate potente de livre direto que sofreu um desvio na barreira do Casa Pia e 'traiu' Rafael Marques, cabendo a Ludovic operar a 'cambalhota' no marcador (23), na recarga a um remate de Pires que o guarda-redes dos 'gansos' não conseguiu segurar.Depois de se encontrar em vantagem, o Penafiel adotou uma postura mais pragmática, cedendo a posse de bola ao adversário e apostando nas transições rápidas para tentar surpreender o Casa Pia, que teve a melhor ocasião ainda na primeira parte quando Pedro Machado, sozinho na pequena área, rematou para as 'nuvens' (45+3).O jogo manteve a mesma tendência ao longo de todo o segundo tempo, com o Casa Pia instalado no meio campo do Penafiel, mas sem discernimento para desmontar a organizada defensiva da equipa de Miguel Leal.Nesta fase, o Penafiel não fez mais do que um remate perigoso, por Gleison (56), enquanto o Casa Pia teve os seus únicos lances de perigo já nos descontos, em lances de bola parada, quando a emoção já mandava mais do que a razão.Jogo no Estádio Municipal de Mafra.Casa Pia - Penafiel, 1-2.Ao intervalo: 1-2.Marcadores:1-0, Capela, 12 minutos (própria baliza).1-1, Inácio Santos, 14.1-2, Ludovic, 23.Equipas:- Casa Pia: Rafael Marques, Abel Pereira (Carlitos, 46), Pedro Machado, Bruno Simão, David Rosa, João Coito (Rodrigo Dantas, 46), Jean Victor, Mateus Fonseca, Jorge Ribeiro (Ousmane Sountoura, 74), Wilson Kenidy e Thacysio.(Suplentes: Rodolfo Barata, Evandro Roncatto, Ousmane Sountoura, Rodrigo Dantas, Joel Monteiro, Carlitos e Lucas Cunha).Treinador: Luís Loureiro.- Penafiel: Léo Navacchio, Pedro Lemos, Felipe Macedo, Vini, Inácio Santos, Romeu Ribeiro, Capela, Gleison (Rafa Sousa, 76), Ludovic (Paulo Henrique, 81), Yuri Araújo e Pires (Ronaldo Tavares, 89).(Suplentes: Luís Ribeiro, Paulo Henrique, Ronaldo Tavares, Rafa Sousa, Jeferson, João Paulo e Márcio Santos).Treinador: Miguel Leal.Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Coito (32), Inácio Santos (57), Vini (62), Ludovic (74), Carlitos (83) e Jean Victor (88).Assistência: 201 espetadores.