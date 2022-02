Casa Pia-Trofense, 1-0: Lelo dá triunfo aos gansos com castigo máximo

O Casa Pia venceu esta sexta-feira em casa o Trofense, com um golo de grande penalidade, em jogo da 22.ª jornada da 2ª Liga portuguesa de futebol, alcançando, ainda que de forma provisória, a liderança isolada da classificação.

Um dos líderes à partida para a presente ronda, o Casa Pia entrou em campo com a perspetiva de isolar na frente da classificação, ainda que de forma provisória e, assim, foi sem surpresa que se apresentou com uma postura mais dominadora, materializada numa ocasião de perigo à passagem dos 10 minutos, com Saviour Godwin a atirar por cima num remate feito na pequena área, mas já em desequilíbrio.

No Estádio Pina Manique, o Trofense susteve a pressão inicial e, aos 11, visou a baliza adversária com um remate de meia distância de Gustavo Furtado, mas a equipa da casa voltaria à carga pouco depois com uma dupla ocasião -- remates sucessivos de Nuno Borges e Saviour Godwin, ambos defendidos pelo guarda-redes Rodrigo.

A equipa lisboeta conseguiria encontrar, aos 23 minutos, o caminho para as redes adversárias, mas o lance seria imediatamente invalidado por fora-de-jogo de Sanca, que havia finalizado com sucesso.

Ainda assim, o Casa Pia precisou de pouco menos de um quarto de hora para voltar a marcar, desta feita a contar, através de uma grande penalidade cometida sobre Godwin, quando este procurava escapar à marcação adversária descaído sobre a direita no interior da área, e convertida com mestria por Lelo, aos 37.

O conjunto da casa saía para intervalo com uma vantagem que se ajustava e controlou bem essa posição num segundo tempo jogado a menor velocidade e com os visitantes a procurarem, sem sucesso, chegar ao último terço.

Com o passar dos minutos, o Casa Pia voltou a colocar a defesa adversária em sentido com duas boas situações para aumentar a vantagem, desperdiçadas por Lelo, que aos 70 atirou à malha lateral, e Afonso Taira, que aos 71 atirou forte, mas ao lado.

No período final, Jota procurou utilizar a meia distância (aos 85), mas o emblema lisboeta não voltaria a alcançar com êxito as redes adversárias, servindo-lhe, desta forma, o penálti que converteu na primeira parte para somar mais três pontos e distanciar-se no topo da classificação (43 pontos).

O estatuto de líder isolado durará pelo menos até domingo, data em que o Benfica B visitará o Sporting da Covilhã e poderá, caso triunfe, restabelecer a liderança partilhada a duas equipas na II Liga.

Por seu turno, o Trofense (25 pontos) fica com o 13.º lugar em risco e à mercê de uma eventual vitória do Académico de Viseu ante o Farense.

Jogo no Estádio Pina Manique (Lisboa).

Casa Pia-Trofense, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Leonardo Lelo, 37 minutos (penálti).

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, Zach Muscat, Vasco Fernandes, Zolotic, Lucas Soares (Derick Poloni, 86), Cuca (Ângelo Neto, 40), Nuno Borges (Afonso Taira, 46), Leonardo Lelo, Leandro Sanca (Jota, 62), Saviour Godwin (Banjaqui, 86) e Carnejy Antoine.

Suplentes: Lucas Paes, Derick Poloni, Ângelo Neto, Banjaqui, Jota, Galo, Afonso Taira, João Vieira e Hebert.

Treinador: Filipe Martins.

- Trofense: Rodrigo Moura, Daniel Liberal (Rodrigo Ferreira, 83), Ange Mutzinsi, Caio Marcelo (Simão Martins, 90+1), Keffel, Matheus Salgueiro (Andrezinho, 83), Vasco Rocha (Tiago André, 68), Beni Mukendi, Elias Achouri, Bechou e Gustavo Furtado.

(Suplentes: Rogério Veiga, Vítor São Bento, Osvaldo Capita, Andrezinho, Simão Martins, João Paulo, Tito Júnior, Tiago André e Rodrigo Ferreira.

Treinador: Francisco Chaló.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Matheus Salgueiro (25), Carnejy Antoine (27), Nuno Borges (33), Afonso Taira (61), Daniel Liberal (66), Ange Mutzinsi (70), Zach Muscat (72), Tiago André (79) e Caio Marcelo (84).

Assistência: 420 espetadores.