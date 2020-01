Casa Pia-Varzim, 2-2: jogo de parada e resposta acabou em empate

O Casa Pia conseguiu este domingo conquistar mais um ponto na 2.ª Liga ao empatar a duas bolas frente ao Varzim, em jogo da 17.ª jornada da competição disputado em Pina Manique.

O primeiro golo do encontro surgiu para o Varzim, por Leonardo Ruiz (31'), com Tharcysio (51') a fazer o empate pouco depois do recomeço. Alan Henrique (67') voltou a colocar os poveiros em vantagem, mas Jeka (79') acabou por fechar o resultado em 2-2.

Com este desfecho, o Casa Pia soma nove pontos, mas cai para último na tabela devido à vitória do Cova da Piedade frente ao Nacional. Já o Varzim soma 27 pontos e ocupa o quinto lugar da II Liga.

De visita a Pina Manique, o Varzim começou a partida instalado no meio campo dos gansos e, embora sem sufocar os lisboetas, depressa começou a criar perigo junto da baliza de Vanderlaan.

À passagem do primeiro quarto de hora, Lumeka esteve perto do golo inaugural numa jogada marcada pela passividade da defesa do Casa Pia, e aos 31 os poveiros chegaram mesmo à vantagem, por Leonardo Ruiz. O avançado colombiano foi o mais lúcido no rebuliço na grande área do Casa Pia, depois de um livre marcado na direita por João Amorim, e acabou por fuzilar para o 1-0, dando expressão ao maior domínio da equipa de Paulo Alves.

O Casa Pia esboçou uma reação já perto do intervalo, com Kenidy a introduzir a bola na baliza e a festa a fazer-se nas bancadas, mas o lance acabou por ser anulado por fora de jogo do angolano.

No recomeço do encontro o Casa Pia não perdeu o embalo do final da primeira parte e manteve-se mais perto da baliza do Varzim. Num lance em que a bola rondou por várias vezes a baliza de Serginho, Tharcysio acabou mesmo por conseguir a finalização e num remate de ressalto fez o empate a uma bola.

O golo do empate teve o condão de acordar o Varzim de alguma letargia em que havia mergulhado e depressa a equipa de Paulo Alves voltou a incomodar a defesa casapiana. Aos 67, na marcação de um livre, o central Alan Henrique deixou a nu as debilidades da defesa dos 'gansos', saltou mais alto no centro da área e recolocou os poveiros na frente do marcador.

Aos 79, depois de uma jogada em que o Varzim esteve a milímetros do 3-1, o Casa Pia aproveitou bem um contra-ataque e Jeka fez o empate, num remate que ainda beijou a barra, mas acabou mesmo por ultrapassar a linha de golo.

Jogo no Estádio Pina Manique.

Casa Pia - Varzim, 2-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Leonardo Ruiz, 31 minutos.

1-1, Tharcysio, 51'.

1-2, Alan Henrique, 67'.

2-2, Jeka, 79'.

Equipas:

- Casa Pia: Vanderlaan, Joel, Pedro Machado, Kelechi, Tiago André (Jorge Ribeiro, 89'), Mateus Fonseca, Rodrigo Dantas, Kikas, Kenidy (Jeka, 75'), Tharcysio (Alexandros, 68') e Martim.

Suplentes: Rodolfo, Jeka, Jean, Jorge Ribeiro, Alexandros, David Rosa e Sávio.

Treinador: Ricardo Peres.

- Varzim: Serginho, Hugo Gomes, Alan Henrique, Ruiz, Lumeka, Cerveira, Rui Moreira (Caetano, 65'), Minhoca (Baba Sow, 46'), João Amorim, Frédéric (Stanley, 83') e Pedro Ferreira.

Suplentes: Isma, Zé Diogo, Nduwarugira, Caetano, Stanley, Gonçalo e Baba Sow.

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Baba Sow (49), Pedro Ferreira (71), Joel (90) e Kikas (90+3).

Assistência: cerca de 600 espetadores.

BYD // AJO

Lusa/Fim