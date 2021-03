Casa Pia-Vilafranquense, 3-0: Malik brilha com três golos

Três golos de Malik deram este sábado a vitória ao Casa Pia, por 3-0, na receção ao Vilafranquense, que não vence há 11 jogos consecutivos, em encontro da 24.ª jornada da Liga SABSEG. Depois de uma primeira parte sem golos, Malik abriu a contagem aos 54 minutos, ampliou aos 77' e aos 86' selou o resultado.

Com este triunfo os casapianos, com 33 pontos, ascendem ao sétimo lugar da Liga SABSEG e os ribatejanos, com 22, e com com oito empates e três derrotas nos últimos jogos, permanecem no 15º posto.

O Vilafranquense, com a estreia do treinador Carlos Pinto, depois da rescisão de João Tralhão, entrou em campo mais preocupado em defender bem, sem dar grandes espaços ao Casa Pia. Ainda assim, aos 20 minutos, Jefferson falhou o alvo por muito pouco.

O Casa Pia, sereno e com mais posse de bola, procurava desmontar o jogo dos ribatejanos, contudo a falta de velocidade nas ações atacantes facilitava o trabalho do Vilafranquense, que apenas permitiu um remate de Derick Poloni, de fora da área, aos 43 minutos, mas a bola saiu ao lado.

Em cima do intervalo, Kady, de livre direto, obrigou o guarda-redes Ricardo Batista a defesa a apertada.

A entrada de Fati, para o lugar de Jota, era sinal de que o treinador Filipe Martins queria melhor rendimento ofensivo no Casa Pia e, aos 54 minutos, Malik, de cabeça, fez o 1-0, após cruzamento de Banjanqui.

Com três substituições de uma assentada -- Fortes, Mbombo e Leonardo renderam Diogo Pinto, Vitinho e Jefferson --, o Vilafranquense procurou inverter o rumo do jogo, mantendo a posse de bola e tentando, com mais critério, a saída para o ataque

Aos 73 minutos, Malik esteve perto de ampliar a contagem, mas viu Tiago Martins negar-lhe o 2-0. Contudo, aos 77, pegou na bola, tirou dois defesas da frente, entrou na área, e já não permitiu que o guarda-redes lhe levasse a melhor.

Os ribatejanos ainda procuraram entrar no jogo, mas com a manta curta acabaram por ser apanhados em contra pé num lance em que o guarda-redes Tiago Martins não ficou isento de culpa, já que não segurou a bola, deixou-a escapar para Martins, que cruzou para o coração da área, onde apareceu Malik para selar o 3-0, aos 86 minutos.

Jogo realizado no Estádio de Pina Manique, em Lisboa.

Casa Pia -- Vilafranquense, 3-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Malik, 54 minutos.

2-0, Malik, 77

3-0, Malik, 86

Equipas:

- Casa Pia: Ricardo Batista, Sousa, Zach, Matheus Dantas, Derick Poloni (Jefferson, 70), Banjanqui (Martins, 85), Vítor Gonçalves, Christian Zolotic, 70), Jota (Fati, 46), Malik e Saviour Godwin (Kelechi, 81).

(Suplentes: Lucas Paes, Jefferson, Camilo, Fati, Kelechi, Vitó, Zolotic, Romeu Ribeiro e Martins).

Treinador: Filipe Martins.

- Vilafranquense: Tiago Martins, Marcos Vinicius, Sparagna, Diogo Coelho, Vítor Bruno (Veiga, 89), Kady Malinowski, Jefferson (Leonardo, 57), Diogo Izata, Diogo Pinto (Fortes, 58), Evandro Brandão e Vitinho (Mbombo, 58).

(Suplentes: Bruno Ferreira, Fortes, Gonçalo, Marco Grilo, Leonardo, Veiga, André Dias, Rúben Gonçalves e Mbombo).

Treinador: Carlos Pinto.

Árbitro: David Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Jefferson (27), Vítor Bruno (30), Jota (33), Christian (45+1), Saviour Godwin (47), Matheus Dantas (72) e Martins (90).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.