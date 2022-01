Casos de Covid-19 nos estudantes adiam jogo entre o Farense e a Académica

Farense e Académica acordaram o adiamento do jogo da 17.ª jornada da Liga Sabseg, que estava marcado para as 20.15 horas de quinta-feira, 6 de janeiro, e passou para dia 3 de fevereiro, no mesmo horário.Um surto de Covid-19 nos estudantes levou a que estes estabelecessem contactos com o Farense, solicitando o adiamento da partida. As diligências levadas a cabo traduziram-se num entendimento.Fica assim, adiada para 12 de janeiro, no reduto do Varzim, a estreia de Vasco Faísca no comando técnico do Farense.