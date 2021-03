Castigos pesados para Kevin Pina e Ronaldo Tavares após agressões no Chaves-Penafiel

O fim do jogo entre o Chaves e o Penafiel, na passada segunda-feira, ainda continua a dar que falar. Assim depois dos episódios de agressões já após o apito final do árbitro, os jogadores envolvidos ficaram a conhecer os castigos esta quarta-feira.





Nesse sentido, Kevin Pina, médio dos flavienses, apanhou três jogos de castigo. No relatório do árbitro é referido que o cabo-verdiano "agrediu um adversário com uma cotovelada na cara". Por seu lado, Ronaldo Tavares vai ficar de fora nas próximas duas partidas, já que, segundo o árbitro do encontro, "agrediu um adversário com uma estalada na cara e pescoço".Os dois jogadores foram ainda condenados a pagar uma multa de 536 euros cada um.