César Peixoto e Geraldes identificados pela polícia

Foi tudo menos pacífica a entrada dos responsáveis da Académica e do Farense no túnel de acesso aos balneários. Depois de um jogo em que os algarvios venceram por 2-1,os ânimos aqueceram entre os elementos das duas equipas, levando a que César Peixoto, técnico da Briosa, e André Geraldes, diretor executivo do Farense se envolvessem numa troca azeda de insultos, desentendimento que terminou com a polícia a identificar os dois.





O caso foi assunto durante a habitual conferência de imprensa após o jogo, com os treinadores das duas equipas, César Peixoto e Sérgio Vieira, a pedirem respeito pelo futebol.