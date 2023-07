Chapi Romano volta a Portugal e reforça o Belenenses

Chapi Romano, médio ofensivo de 25 anos, é o terceiro reforço do Belenenses para o regresso aos campeonatos profissionais, depois de Rúben Pina, ex-Alverca, e Danilson Tavares, ex-Real. O argentino, que passou pelo Sp. Espinho na época 2019/20 e pelo Estrela da Amadora entre 2020/21 e 2021/22, estava nos italianos do Taranto (Série C), onde fez 14 jogos na temporada passada. Será mais uma opção para o treinador Bruno Dias, que já conta com 18 jogadores confirmados para 'atacar' a 2.ª Liga.