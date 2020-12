Chaves-Académica, 2-1: 'Bis' de Juninho vale regresso aos triunfos três meses depois

O Chaves regressou às vitórias em casa, três meses depois, ao vencer por 2-1 a Académica, graças a um 'bis' de Juninho, em encontro da 13.ª jornada da 2.ª Liga.

A formação de Trás-os-Montes, que não vencia em casa desde 27 de setembro, soma agora 21 pontos, os mesmos do Penafiel na sexta posição, enquanto a Académica continua no segundo lugar com 25 pontos, após somar a segunda derrota no campeonato.

A equipa de Coimbra, que teve como estreia absoluta o cabo-verdiano Kay, começou melhor o desafio e teve por mais vezes o controlo do encontro, bem como a primeira oportunidade com Sanca a cruzar aos três minutos para Traquina que falhou o desvio por pouco.

À procura de regressar às vitórias em casa, a equipa transmontana apostou em transições rápidas e tentou forçar o erro ao adversário. Aos 26 minutos, uma boa jogada de Jonathan Toro permitiu a Juninho inaugurar o marcador com um remate colocado já na área.

No arranque da segunda parte, o Desportivo de Chaves aumentou o marcador após um mau passe de Fabinho, que permitiu a Juninho isolar-se e perante Mika a rematar para o 2-0.

Os flavienses procuraram controlar o encontro, e Batxi, aos 77 minutos, falhou isolado o terceiro, mas os visitantes não desistiram de reentrar na discussão do resultado e acabaram por reduzir aos 82 minutos, após cruzamento de Vianna que Paulo Vítor não conseguiu resolver, e Bouldini, junto à linha de golo, fez o 2-1.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves - Académica, 2-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Juninho, 26 minutos.

2-0, Juninho, 48.

2-1. Bouldini, 82.

Equipas:

- Chaves: Paulo Victor, João Correia, Luís Rocha, Bura, João Reis, Nuno Coelho, Zé Tiago (Luís Silva, 75), Jonathan Toro (João Teixeira, 75), Batxi (Guedes, 85), Juninho e Wellington (Benny, 64).

Suplentes: Ricardo Moura, Benny, Guzzo, Niltinho, João Teixeira, Luís Silva, Viegas, Guedes e Nicolas.

Treinador: Carlos Pinto.

- Académica: Mika, Mike (Rafael Furtado, 87), Bruno Teles, Koy, Fábio Vianna, Guima, Diogo Pereira, Traquina, Fabinho (Chaby, 68), Bouldini e Sanca.

Suplentes: Daniel Azevedo, Peixoto, Pinto, Dani, Zouridine, Chaby, Mimito e Rafael Furtado.

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Teles (13), João Reis (24), Jonathan Toro (34), Bura (53), Diogo Pereira (74), Luís Silva (80) e Luís Rocha (81).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.