Chaves-Académica, 3-2: Flavienses sofrem mas continuam a sonhar com a subida

O Chaves venceu este sábado por 3-2 a Académica, em encontro da Liga Sabseg em que chegou aos três golos de vantagem, mas acabou a defender o resultado ao jogar praticamente uma hora em inferioridade numérica.



Até ao intervalo os flavienses foram mais eficazes e venciam por 3-0, mas perderam João Queirós, por expulsão, aos 34 minutos, e viram a Académica reduzir por duas vezes no segundo tempo e reentrar no encontro.

A equipa de Trás-os-Montes segurou a vitória na 31.ª jornada e conquistou o quarto triunfo consecutivo, alcançando no segundo lugar o Rio Ave, que ainda não jogou, com 60 pontos e mantendo os dois pontos de diferença para o Casa Pia, que lidera provisoriamente.

Os 'estudantes', já despromovidos ao terceiro escalão, cometeram muitos erros na defensiva, mas no ataque desperdiçaram inúmeras ocasiões de golo que impediram de discutir o resultado. Toro (dois minutos) e João Carlos (28 e 39) falharam em boas situações de perigo.

Com mais pragmatismo no ataque, embora também com muito desperdício, o Chaves foi construindo um resultado confortável.

Logo aos cinco minutos, Wellington foi carregado na área e Batxi converteu a grande penalidade. Depois, aos 30 minutos, Wellington fez tudo sozinho e marcou o 13.º golo da época. Já aos 33 minutos, Patrick serviu Batxi na área para o 3-0.

A equipa de Coimbra dominou toda a segunda parte, utilizando a superioridade numérica em campo e conseguiu reentrar na discussão do jogo.

Toro conquistou uma grande penalidade aos 66 minutos, convertida por João Carlos, e aos 76 Jorge Fellipe reduziu de cabeça após um canto.

A equipa da casa teve de gerir o ritmo de jogo e defender até final e a melhor situação para o empate surgiu já aos 90+3, com Traquina a rematar perto da barra à entrada da área.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves-Académica, 3-2.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Batxi, 07 minutos (grande penalidade).

2-0, Wellington, 30.

3-0, Batxi, 33.

3-1, João Carlos, 67 (grande penalidade).

3-2, Jorge Fellipe, 76.

Equipas:

- Chaves: Paulo Vítor, João Correia (Nuno Campos, 69), Alexsandro, João Queirós, Bruno Langa, Obiora (Nuno Coelho, 69), Kevin Pina, João Mendes (Rúben Pereira, 37), Wellington (Juninho, 69), Batxi e Patrick (Paulinho, 80).

(Suplentes: Ricardo Moura, Nuno Campos, Rúben Pereira, Paulinho, Juninho, Adriano Castanheira, Nuno Coelho, Jô e Platiny).

Treinador: Vítor Campelos.

- Académica: Stojkovic, David Sualehe (Fatai, 46), Michael Douglas (Jorge Fellipe, 46), Justiniano (João Diogo, 46), Fábio Vianna, Reko (João Mário, 71), Vasco Gomes (Mimito, 22), Costinha, Toro, Traquina e João Carlos.

(Suplentes: Mika, Ricardo Dias, João Mário, Mimito, Fatai, Pavlic, João Diogo, Guilherme e Jorge Fellipe).

Treinador: Zé Gomes.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Justiniano (06), João Queirós (18 e 34), Bruno Langa (45+1), João Correia (49), Fábio Vianna (79), Costinha (86) e Paulinho (90+1). Cartão vermelho por acumulação a João Queirós (34).

Assistência: 1.770 espetadores.