Chaves-Benfica B, 0-0: Vítor Campelo estreia-se com empate

O Desportivo de Chaves empatou este domingo 0-0 com o Benfica B, no encontro de estreia do treinador Vítor Campelos, da 20.ª jornada da Liga NOS.

Apesar das situações de golo para as duas formações, inclusive com três bolas a acertarem nos postes e na barra, o jogo não saiu do 'nulo' e o novo técnico dos transmontanos, que substituiu Carlos Pinto na semana passada, estreou-se com um empate.

O Benfica B estendeu o número de jogos sem perder no segundo escalão para sete partidas, somando agora 24 pontos e ocupando o 10.º lugar, enquanto o Desportivo de Chaves mantém-se no quinto lugar, com 31.

Vítor Campelos alterou pouco o 'onze' inicial, mas os flavienses apresentaram já outra forma de jogar, aplicando mais intensidade no encontro, com quatro jogadores bem abertos no ataque, à procura de espaços entre os setores.

A primeira parte foi equilibrada, com as melhores situações a resultarem em bolas nos 'ferros', primeiro com Tiago Gouveia a finalizar um ataque rápido com um remate cruzado ao poste, aos sete minutos. No outro lado, aos 20 minutos, João Reis acertou na barra num remate de longe.

Os jovens 'encarnados' soltaram-se da pressão dos transmontanos na reta final do primeiro tempo, com Tavares a impor-se no meio campo, mas as tentativas de remate saíram todas ao lado.

Com nova boa entrada, o emblema de Chaves esteve perto de chegar à vantagem, com Batxi, aos 51 minutos, a servir Toro, que, de cabeça, atirou ao lado, e com João Teixeira, aos 53, a rematar ao poste.

Os visitantes voltaram a equilibrar o encontro e a ter também as jogadas de perigo a seu favor. A melhor situação dos lisboetas surgiu aos 60 minutos, quando Tiago Gouveia colocou Tiago Araújo na 'cara' do golo, mas João Correia cortou o remate.

Com o avançar do tempo as oportunidades diminuíram e nem as substituições feitas pelos dois técnicos alteraram o rumo do encontro.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves-Benfica B, 0-0.

Equipas:

- Desportivo de Chaves: Paulo Victor, João Correia, Vasco Fernandes, Luís Rocha, João Reis, Nuno Coelho, João Teixeira (Nicola, 88), Batxi, Niltinho (Guedes, 88), Jonathan Toro (Zé Tiago, 71) e Roberto (William, 71).

(Suplentes: Ricardo Moura, Bura, Zé Tiago, Viegas, Guedes, Kevin Pina, José Gomes, Nicolas e William).

Treinador: Vítor Campelos.

- Benfica B: Svilar, Fábio Baptista, Morato, Tomás Araújo, Sandro Cruz (Pedro Ganchas, 75), Tavares, Vukotic (Tomás Azevedo, 90), Diogo Mendes, Tiago Gouveia (Embaló, 62), Henrique Araújo (Luís Lopes, 90) e Tiago Araújo.

(Suplentes: Kokubo, Pedro Ganchas, Luís Lopes, Henrique Pereira, Rafael Brito, Filipe Cruz, Kalaica, Embaló e Tomás Azevedo).

Treinador: Nélson Veríssimo.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Tiago Araújo (87) e Fábio Baptista (90+4).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.