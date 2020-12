Chaves-Casa Pia, 1-2: gansos de regresso aos triunfos

O Casa Pia triunfou esta terça-feira por 2-1, na visita ao Chaves, após se ter superiorizado na primeira parte e conservado depois a vantagem, regressando às vitórias na Segunda Liga.

Com o triunfo em Trás-os-Montes, em jogo da 10.ª jornada, os casapianos somam agora 13 pontos e sobem ao nono lugar da classificação, enquanto os flavienses, que não vencem agora há três jogos, se mantêm com 15 pontos no sexto lugar, com os mesmos que o Penafiel.

Os lisboetas entraram melhor no desafio e dominaram praticamente toda a primeira parte. A jogar em 3x4x3, a equipa orientada por Filipe Martins teve superioridade a meio campo.

A vantagem para os visitantes aconteceu na transformação de uma grande penalidade, após Malik sofrer falta, com Zolotic a converter.

O técnico dos flavienses, Carlos Pinto, mexeu nas suas peças ainda antes do intervalo, lançando Wellington no ataque e retirando Kevin Pina, mas apenas nos instantes finais o empate esteve para acontecer, primeiro numa transição em que Guedes disparou forte para boa defesa de Ricardo Batista, e já nos descontos por Jonathan Toro, com um remate por cima da barra.

Com um ataque mais posicional e mais unidades na frente, transformando um '4x2x3x1' em '4x2x4', o Desportivo de Chaves já conseguiu ter a bola por um maior período de tempo, mas foi o Casa Pia a chegar ao segundo golo, com Vitó, a passe de Malik, a aproveitar espaço na defensiva contrária para chegar ao golo com um remate forte e colocado.

O encontro passou a ser totalmente dominado pela equipa da casa, mas estes apenas reduziram por Juninho aos 62 minutos, apesar de situações para empatar, com a mais flagrante a de Batxi, que atirou ao poste (83). O Casa Pia acabou por congelar o desafio, forçando algumas paragens para assistências médicas.

O emblema transmontano homenageou o antigo técnico Vítor Oliveira, que morreu no sábado aos 67 anos, com os jogadores a envergarem uma camisola em homenagem ao treinador antes do desafio, colocando no relvado uma tarja com a frase 'até sempre, mister'.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves-Casa Pia, 1-2

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Zolotic, 16 minutos.

0-2, Vitó, 54.

1-2, Juninho, 62.

Equipas:

- Chaves: Paulo Victor, João Correia (Rafael Viegas, 39), Nuno Coelho, Luís Rocha, João Reis, Kevin Pina (Wellington, 38), Guzzo (Benny, 60), Zé Tiago (Batxi, 60), Jonathan Toro, Juninho e Guedes.

(Suplentes: Ricardo Moura, Bura, Benny, Batxi, Wellington, Rafael Viegas, José Gomes e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Martins (Sousa, 81), Kelechi, Zach, Zolotic, Poloni, Vitor Gonçalves (Platiny, 72), Vitó, Saviour Godwin (Jefferson, 81), Diego Medeiros (Christian, 63) e Malik (Sávio, 72).

(Suplentes: Van Der Laan, Sousa, Jefferson, Choi, Christian, Sávio, Silvera, Djoussé e Platiny).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Martins (42), Guzzo (45+1), Platiny (74), Ricardo Batista (90+1), Christian (90+6) e Zach (90+6).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.