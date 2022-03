Chaves-Casa Pia, 4-1: flavienses goleiam líder com reviravolta e mantém-se na luta pela subida

O Desportivo de Chaves regressou este domingo aos triunfos na Liga Sabseg, ao bater, por 4-1, o líder Casa Pia, graças a uma reviravolta no marcador que mantém os transmontanos na luta pela subida de divisão.

Os flavienses regressaram às vitórias após três jogos e mantêm-se no quarto lugar, com 47 pontos, os mesmos que o Feirense, enquanto os gansos interromperam um ciclo de sete jogos sem perder, com seis vitórias, mas seguem isolados no primeiro lugar, com 52 pontos, embora agora com apenas um de vantagem sobre o Rio Ave, segundo colocado, que no sábado venceu o Penafiel.

O encontro começou intenso, com as duas equipas a terem momentos de ascendência de forma alternada.

Até aos 15 minutos, os flavienses estiveram melhor mas não aproveitaram duas boas situações, por Platiny (nove minutos) e Bruno Langa (11), com remates ao lado já na área.

Do lado contrário, os lisboetas foram crescendo no encontro, apesar de estarem sempre a gerir o ritmo, na procura de aproveitar falhas na defensiva contrária.

Aos 34 minutos, Antoine fez mesmo o golo num lance em que os da casa ficaram a reclamar que a bola já tinha saído do campo, no momento do cruzamento.

Pouco depois, aos 37 minutos, os transmontanos beneficiaram de uma grande penalidade, por braço na bola de Vasco Fernandes, que João Teixeira converteu.

A formação de Trás-os-Montes chegou mesmo à reviravolta já na segunda parte, que dominou por completo, graças à inspiração de Wellington, que aos 52 minutos marcou num remate colocado de meia distância.

A vantagem para a equipa da casa fez o Casa Pia ter que arriscar à procura dos pontos, mas quem aproveitou novamente foi o Chaves, com Platiny a isolar-se após erro da defensiva contrária e a marcar o 3-1, aos 78 minutos.

Já nos descontos, o recém-entrado Patrick também fez o gosto ao pé, a aproveitar nova falha defensiva e a fazer um chapéu ao guarda-redes, sentenciando o encontro.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves - Casa Pia, 4-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Antoine, 34 minutos.

1-1, João Teixeira, grande penalidade, 39.

2-1, Wellington, 52.

3-1, Platiny, 78.

4-1, Patrick, 90+5.

Equipas:

- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Correia (Nuno Campos, 72), Alexsandro, Luís Rocha, Bruno Langa, Kevin Pina, Guima (Nuno Coelho, 87), João Teixeira (Paulinho, 90), Wellington (Juninho, 72), Batxi e Platiny (Patrick, 87).

(Suplentes: Ricardo Moura, Nuno Campos, Paulinho, Patrick, Juninho, Adriano Castanheira, Queirós, Nuno Coelho e Jô).

Treinador: Vítor Campelos.

- Casa Pia: Ricardo Batista, Lucas Soares (Poloni, 14), Zolotic, Vasco Fernandes, Kelechi (Zach, 65), Leonardo (João Vieira, 79), Taira, Neto (Vitó, 79), Jota (Sanca, 65), Saviour Godwin e Antoine.

(Suplentes: Lucas, Poloni, Banjaqui, Vitó, Zach, João Vieira, Nuno Borges, Sanca e Hebert).

Treinador: Filipe Martins.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Rocha (23), Vasco Fernandes (37) e Juninho (82).

Assistência: 1.277 espetadores.