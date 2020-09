Chaves-Cova da Piedade, 1-0: Vitória caseira com assinatura de Batxi

O Desportivo de Chaves somou este domingo o segundo triunfo consecutivo na 2.ª Liga, ao vencer por 1-0 em casa, com um golo madrugador de Batxi, o Cova da Piedade, em encontro da quarta jornada.

Em dia de 71.º aniversário, o emblema flaviense somou a segunda vitória consecutiva no segundo escalão e soma agora sete pontos, ainda com um jogo por realizar, enquanto a formação de Almada, após quatro jogos, mantém-se com quatro pontos.

Os transmontanos mandaram no encontro durante toda a primeira parte e rapidamente se colocaram em vantagem, aos oito minutos, com Batxi a ganhar uma bola à entrada da área e a rematar colocado, para o fundo das redes.

Apesar do domínio, os motivos de interesse apenas voltaram perto do intervalo, com Roberto, aos 42 minutos, a falhar uma grande penalidade, que castigou mão na bola de Bruno Bernardo.

Aos 45 minutos, Edinho, do lado do Cova da Piedade, e Roberto, pelos flavienses, desperdiçaram também boas situações para marcar.

No segundo tempo, a equipa da casa diminuiu a intensidade e perdeu o controlo do jogo, fruto também das lesões de João Correia e André Luís, que obrigaram o técnico Carlos Pinto a 'mexer'.

A formação de Almada 'cresceu' na partida, à procura do empate, com o treinador António Pereira a lançar jogadores para o ataque, mas faltaram as situações de perigo perto da baliza de Paulo Vítor.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves-Cova da Piedade, 1-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcador:

1-0, Batxi, 08 minutos.

Equipas:

Chaves: Paulo Vítor, João Correia (Wellington, 51), Luís Rocha, Bura, José Gomes, Benny, João Teixeira, Batxi, Zé Tiago, André Luís (Calasan, 73) e Roberto (Luís Silva, 62).

(Suplentes: Ricardo Moura, Guzzo, Niltinho, Wellington, Luís Silva, Kevin Pina, Calasan e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

Cova da Piedade: Cléber, João Amorim, Bruno Bernardo, Simão Jr., Kakuba, Miguel Rosa (Patrão, 89), Varela (Hugo Machado, 89), Yan Victor (João Vieira, 83), Arnold (Pepo, 63), Wilson (Balogun, 46) e Edinho.

(Suplentes: Iuri, Cele, Pepo, Patrão, Gonçalo Maria, Balogun, Chico, João Vieira e Hugo Machado).

Treinador: António Pereira.

Árbitro: Bruno Rebocho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bruno Bernardo (42), Bura (80) e Wellington (89).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.