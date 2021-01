Chaves-Estoril, 0-2: Liderança cimentada depois de quebrado o gelo

O Estoril venceu este sábado por 2-0 na visita ao Chaves, graças a golos de Crespo e Bruno Lourenço na segunda parte, e cimentou a liderança na 2.ª Liga.

O encontro de abertura da 15.ª jornada começou com uma hora de atraso, às 12:00, devido ao gelo no relvado ter impedido o começo do encontro à hora prevista. A temperatura rondou os zero graus celsius durante todo o jogo.

Os golos de Crespo e Bruno Lourenço, aos 67 e 84 minutos, decidiram a partida e permitem ao Estoril somar 36 pontos, mais oito do que o segundo classificado, a Académica, que tem um jogo a menos. Os flavienses mantêm os 24 pontos no quinto lugar.

O líder do segundo escalão assumiu a iniciativa do encontro, procurando construir jogo desde a defensiva, face a uma equipa flaviense a apostar no jogo direto, para os jogadores mais avançados, Juninho e Wellington.

O perigo rondou a baliza dos visitantes aos 18 e 20 minutos, com remates perigosos de Wellington e Juninho, o segundo lance com uma defesa apertada de Dani Figueira. Na outra baliza, aos 39, João Carlos disparou junto à barra após um canto.

Os transmontanos entraram transfigurados, para melhor, na etapa complementar, com a entrada do avançado Roberto, e passaram a dominar o encontro.

Mas foi o Estoril Praia a chegar ao golo, numa jogada rápida pela direita em que apanhou o adversário descompensado, com Harramiz a cruzar e Paulo Vítor a largar um primeiro remate de Bruno Lourenço e Crespo a atirar para o fundo das redes.

Com a toada do jogo a manter-se seriam os visitantes a sentenciarem a partida aos 84 minutos, numa transição em que o recém entrado Yakubu serviu Bruno Lourenço para o 2-0.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves - Estoril Praia, 0-2.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Crespo, 67 minutos.

0-1, Bruno Lourenço, 84.

Equipas:

Chaves: Paulo Victor, João Correia, Luís Rocha, Bura (Guedes, 70), João Reis, Nuno Coelho, Zé Tiago (Benny, 70), João Teixeira, Batxi (Roberto, 58), Juninho e Wellington.

(Suplentes: Ricardo Moura, Benny, Guzzo, Niltinho, Roberto, Luís Silva, Viegas, Guedes e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

Estoril: Dani Figueira, Carles Soria, Hugo Basto, Hugo Gomes, Joãozinho, Gamboa, Rosier, Bruno Lourenço (Vidigal, 88), Crespo (Valente, 90), Harramiz e João Carlos (Yakubu, 83).

(Suplentes: Thiago, Vital, Vidigal, Yakubu, Empis, Murilo, Lazare e André Clóvis).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Gustavo Correia (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Correia (29), Hugo Basto (46) e Wellington (76).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.