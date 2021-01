Chaves-Feirense, 0-1: Golo madrugador vale 2.º lugar à condição

O Feirense venceu este sábado por 1-0 na casa do Chaves e subiu à condição ao segundo lugar, graças a um golo madrugador de Marcus, no encontro inaugural da 18.ª jornada da Liga SABSEG.

O triunfo permite à equipa de Santa Maria da Feira passar a somar 34 pontos, mais um do que a Académica, enquanto os transmontanos continuam com 27, no quinto lugar.

A melhor entrada dos fogaceiros rendeu cedo um golo, logo aos nove minutos, após uma boa jogada de envolvência pelo lado esquerdo, com Zé Ricardo a cruzar para desvio de cabeça de Marcos, entre os centrais.

O Feirense sentiu-se sempre mais confortável com bola, conseguindo manter os transmontanos longe da sua área.

A exceção na primeira parte foi aos 25 minutos, com João Correia a ganhar a linha de fundo e a cruzar para o remate de cabeça de Wellington, ao lado.

Sempre que a equipa da casa arriscava no ataque, o espaço criado na defesa era aproveitado pela equipa da Feira, que, aos 26 minutos, apenas não marcou por Marcus, isolado, não conseguiu bater Paulo Vítor.

Carlos Pinto efetuou uma dupla alteração ao intervalo, que fez efeito nos flavienses. Toro e Niltinho imprimiram uma maior velocidade na construção ofensiva e a equipa da casa 'retirou' praticamente a bola ao adversário.

O domínio evidente dos segundos 45 minutos não se traduziu em lances de golo: Guzzo, aos 62 minutos, e João Correia, aos 76, remataram em boa situação, mas para fora, enquanto Roberto ainda marcou (90+3), mas estava em fora de jogo e o lance foi anulado.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves-Feirense, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcador:

0-1, Marcus, 9 minutos.

Equipas:

Chaves: Paulo Victor, João Correia, Vasco Fernandes, Nuno Coelho, João Reis, Luís Silva, Guzzo (Guedes, 70), João Teixeira (Jonathan Toro, 46), Batxi (Niltinho, 46), Roberto e Wellington (Zé Tiago, 83).

(Suplentes: Samu, Bura, Niltinho, Zé Tiago, Viegas, Guedes, Jonathan Toro, Kevin Pina e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

Feirense: Brigido, Diga, Gui Ramos, Icaro, Zé Ricardo (Ruca, 89), Washington (Latyr, 58), Feliz (Platiny, 83), Tavares (Pedro Monteiro, 83), Mica, Fabrício (João Victor, 58) e Marcus.

(Suplentes: Igor, Pedro Monteiro, Fábio Espinho, Platiny, Sérgio Silva, Cris, Latyr, Ruca e João Victor).

Treinador: Filipe Rocha.

Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Mica (21), Ícaro (60), Luís Silva (73), Niltinho (74), Tavares (78), Brígido (79), Gui Ramos (80), Vasco Fernandes (89) e João Victor (90+5).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.