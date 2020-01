Chaves-Leixões, 0-0: ataques perdulários em Trás-os-Montes

O Desportivo de Chaves e o Leixões empataram 0-0, em encontro da 16.ª jornada da 2.ª Liga, disputado em Trás-os-Montes e em que as duas equipas se revelaram perdulárias.

O conjunto de Chaves, que foi mais forte na primeira parte, mas decresceu de produção, quebrou o ciclo de duas vitórias consecutivas na prova e soma agora 26 pontos, apanhando Varzim e Mafra, esta formação com menos um jogo, no terceiro lugar.

Já o Leixões, que não aproveitou a superioridade alcançada na segunda parte, aumentou para sete o número de jogos sem vencer no campeonato, somando o segundo empate consecutivo, e mantém-se no sétimo lugar com 24 pontos.

Com os reforços Bruno Monteiro, ex-Tondela, e Edu, ex-Boavista, a jogarem de início, os visitantes entraram forte, não permitindo à equipa da casa construir o jogo desde a sua defensiva, mas não mantiveram esse registo.

Os matosinhenses apenas aos 44 minutos ficaram perto de marcar, com André Claro na área a rematar para boa defesa de Ricardo.

A equipa às ordens de César Peixoto, que teve o reforço Benny, ex-Belenenses, em estreia, cresceu ao longo da primeira parte e acabou por empurrar o adversário para a sua defensiva, mas não tomou as melhores decisões no ataque.

A única situação dos flavienses surgiu aos 38 minutos, com o lateral Jean Filipe a subir e a rematar à barra.

Com a entrada de Júnior Sena ao intervalo a equipa de Matosinhos reentrou melhor no desafio e conseguiu estar por cima, tendo disposto das melhores situações aos 80 e 83 minutos, com André Claro e Amine a rematarem ao lado já na área.

Os transmontanos ganharam frescura com a chamada a jogo de Batxi e João Teixeira, mas o jogador mais ativo continuou a ser João Correia, adaptado a lateral-direito nesta partida e que, aos 65 minutos, podia mesmo ter feito o golo.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves - Leixões, 0-0.

Equipas:

- Chaves: Ricardo, João Correia, Diego Galo, Medina, Jean Filipe, Jefferson, Guzzo (João Paredes, 86'), Benny (João Teixeira, 78'), André Luís, Platiny e Fatai (Batxi, 66')

Suplentes: Igor, João Teixeira, Gamboa, Wagner, Calasan, João Paredes e Batxi.

Treinador: César Peixoto.

- Leixões: Stefanovic, Edu, João Pedro, Bura, Vítor Bruno, Bruno Monteiro, Amine, João Graça (Júnior Sena, 46'), André Claro (Italo, 90'+3), Harramiz (Braga, 90') e Luís Silva.

Suplentes: Fábio Matos, Júnior Sena, Braga, Paulo Monteiro, Italo, Rui Silva e Franco.

Treinador: Carlos Pinto.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bura (56'), Benny (73') e João Pedro (78').

Assistência: 1.486 espetadores.