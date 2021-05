Chaves-Leixões, 3-1: Regresso às vitórias com 'bis' de Juninho

O Desportivo de Chaves regressou este sábado aos triunfos, após três jogos sem vencer, ao bater o Leixões, graças a dois golos de Juninho, em encontro da 33.ª jornada da Liga Sabseg.

Com o triunfo, o emblema de Trás-os-Montes soma 57 pontos e sobe ao quinto lugar à condição, dependendo do resultado do Vizela e Arouca para se manter na corrida à subida de divisão no final da penúltima jornada.

Já o Leixões mantém-se com 40 pontos no 10.º lugar.

A boa entrada em jogo, a comandar a partida, rendeu cedo o primeiro golo para a equipa da casa. Aos nove minutos, João Teixeira 'furou' a defesa contrária pela esquerda e cruzou, com o guarda-redes contrário a defender e a deixar a bola para Juninho finalizar.

Com um jogo mais na expetativa, à procura de surpreender em velocidade os flavienses, o Leixões foi também colecionando situações de golo até que empatou, aos 21 minutos, após jogada de Seck pela esquerda, que cruzou, e Paulo Vítor soltou a bola, com Nené a aproveitar, apesar dos protestos de falta sobre o guarda-redes da casa.

A equipa às ordens de Vítor Campelos foi sempre mais perigosa, principalmente pelo lado esquerdo, onde criou com facilidade oportunidades.

Aos 23 minutos, Wellington serviu Juninho, mas este rematou ao lado. No lado contrário, de meia distância Kiki obrigou Paulo Vítor a defesa para canto.

Com a toada do encontro a manter-se, os flavienses continuaram a criar perigo para a baliza dos matosinhenses na segunda parte, intensificando até o domínio e permitindo menos ataques.

Mas apenas tiveram eficácia aos 69 minutos. A pressão alta permitiu ao Desportivo de Chaves recuperar a bola em zona alta e Juninho disparou colocado para o 2-1.

Já nos descontos, João Correia fez o golo do encontro após trabalhar bem na esquerda e a encontrar espaço para rematar colocado para o 3-1 final.

Jogo no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves - Leixões, 3-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Juninho, 09 minutos.

1-1, Nené, 21.

2-1, Juninho, 69.

3-1, João Correia, 90+1.

Equipas:

Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Luís Rocha, Bura, José Gomes, Kevin Pina (Nuno Coelho, 86), Luís Silva (Benny, 71), João Teixeira (Jonathan Toro, 86), Juninho, Wellington (Viegas, 76) e Batxi.

(Suplentes: Ricardo Moura, Benny, Vasco Fernandes, Rafael Viegas, Jonathan Toro, Calasan e Nuno Coelho).

Treinador: Vítor Campelos.

Leixões: Tiago Silva, Edu Machado, Pedro Pinto, Brendon, Seck, Cristophe (Sapara, 70), Rodrigo (Belkheir, 80), Bruno Monteiro, André (Avto, 59), Kiki (Morim, 70) e Nené (Vando, 80).

(Suplentes: Stefanovic, Diogo Gomes, Sapara, Avto, Lucas, Morim, Vando, Ricardo Teixeira e Belkheir).

Treinador: José Mota.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Correia (14), Edu Machado (51) e João Teixeira (82).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.