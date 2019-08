Chaves-Mafra, 2-1: flavienses eficazes conseguem primeira vitória

O Desportivo de Chaves somou este sábado a primeira vitória na 2.ª Liga ao vencer o Mafra, por 2-1, em encontro da segunda jornada, realizado em Chaves, onde demonstrou mais eficácia e marcou nos momentos-chave.O emblema de Trás-os-Montes, que impôs a primeira derrota à equipa de Mafra e igualou o adversário com três pontos na tabela, marcou aos 7 e 65 minutos, por Platiny e André Luís, respetivamente, enquanto o Mafra apenas reduziu por Joel (73) apesar do maior número de situações de perigo criadas.A entrada forte dos flavienses, no encontro realizado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, valeu um golo bem cedo, aos sete minutos, com Diego Galo a descobrir Platiny na área e o avançado a não perdoar só com o guarda-redes pela frente.Este acabou por ser um dos poucos momentos ofensivos da equipa da casa e o golo 'adormeceu' o Desportivo de Chaves, que viu o Mafra crescer e ter o controlo da partida e também situações de golo, com Medeiros, aos 15 minutos, e Cuca, aos 38.O técnico dos transmontanos, José Mota, mexeu cedo no reatar da partida com as entradas do avançado André Luís e do médio Jefferson, mas foram os lisboetas a continuarem mais perto do golo, com duas boas situações por Areias, aos 48 e 55 minutos.As mexidas surtiram efeito já aos 65 minutos, com uma boa combinação entre Platiny e Jean Felipe na direita a resultar na assistência a André Luís, que na primeira situação fez o 2-0.Os visitantes não desistiram do resultado e aos 75 minutos Joel conseguiu mesmo reduzir numa recarga após defesa de Igor a remate de Medeiros e podiam mesmo ter chegado ao empate, por Medeiros (80) e Flávio (82) que atirou mesmo ao ferro.Jogo disputado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.Desportivo de Chaves Mafra, 2-1.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Platiny, 07 minutos.2-0, André Luís, 65.2-1, Joel, 73.Equipas:- Desportivo de Chaves: Igor, Jean Felipe, Hugo Basto, Diego Galo, José Gomes, Gamboa, Guzzo (Carlos David, 75), João Teixeira, Paredes (Jefferson, 57), Wagner (André Luís, 46) e Platiny.(Suplentes: Samu, Jefferson, André Luís, Carlos David, Calasan, Tanko e Rafael Viegas).Treinador: José Mota.- Mafra: Godinho, Rúben Freitas, João Miguel (Lourenço, 55), Juary, Joel, Nuno Rodrigues (Gui Ferreira, 77), Cuca, Cazonatti (Flávio, 68), Medeiros, Zé Tiago e Areias.(Suplentes: Chastre, Rui Pereira, Flávio, Gui Ferreira, Rodrigo Gui, Ventosa e Lourenço).Treinador: Vasco SeabraÁrbitro: João Gonçalves (AF Porto)Ação disciplinar: cartão amarelo para Guzzo (45), Jefferson (63) e Hugo Basto (90+5).Assistência: 3.912 espetadores.