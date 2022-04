Chaves-Nacional, 2-0: Flavienses vencem e continuam na corrida pela subida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Desportivo de Chaves venceu este domingo em casa por 2-0 o Nacional, com golos de Wellington e Batxi, e mantém-se no grupo de equipas que lutam pela subida na 2.ª Liga.

A formação de Trás-os-Montes, terceira classificada, soma agora 51 pontos, os mesmos que o Feirense, quarto, e está a seis e cinco pontos de Rio Ave e Casa Pia, primeiro e segundo, respetivamente.

Já o Nacional ficou para trás nesta luta, ao manter os 41 pontos no sexto lugar.

A equipa da casa jogou como habitualmente com as linhas recuadas, na expectativa de sair em ataques rápidos, mas começou por perder muitas bolas na defensiva, que não foram aproveitadas pelos madeirenses.

Mais eficaz foi o ataque flaviense, com Batxi aos cinco minutos a recuperar uma bola na direita e a servir Wellington que só teve de encostar, para o seu 11.º golo da temporada.

O encontro entrou numa fase pouco interessante até aos 15 minutos finais da primeira parte, quando as duas equipas tiveram inúmeras situações de golo flagrantes.

Do lado dos transmontanos, Platiny (33 e 45 minutos) atirou ao lado e Batxi (35) e João Mendes (36) obrigaram Vagner a duas boas intervenções. Na baliza contrária, Jota, na área, viu Paulo Vítor negar-lhe o golo duas vezes consecutivas (36) e Francisco Ramos permitiu a um defesa cortar sobre a linha.

As situações continuaram a acumular-se para a equipa da casa, mas Batxi, aos 56 minutos, deu tranquilidade no marcador após uma jogada individual à entrada da área, finalizada com um remate de pé esquerdo.

Com o conforto no resultado, o Desportivo de Chaves soube gerir melhor o ritmo do encontro até final, embora tenha continuado perdulário.

Os madeirenses apenas por uma vez tiveram oportunidade de reentrar na luta pelo resultado, mas Róchez, bem desmarcado na área, rematou por cima.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves-Nacional, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Wellington, 05 minutos.

2-0, Batxi, 56.

Equipas:

- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Correia (Nuno Campos, 67), Alexsandro, Luís Rocha, Bruno Langa, Obiora (Kevin Pina, 67), João Mendes (Guima, 67), João Teixeira, Wellington, Batxi (Juninho, 89) e Platiny (Patrick, 85).

(Suplentes: Ricardo Moura, Nuno Campos, Kevin Pina, Patrick, Juninho, Adriano Castanheira, Guima, Queirós e Jô).

Treinador: Vítor Campelos.

- Nacional: Vagner, Baiano (99 Dudu, 85), Rafael Vieira, Suliman, José Gomes, Alhassan (Danilovic, 57), Francisco Ramos (Vítor Gonçalves, 57), Marco Matias (Chaby, 75), Jota (Macedo, 75), João Camacho e Róchez.

(Suplentes: António Filipe, Danilovic, Chaby, Rúben Freitas, Júlio César, Macedo, Bosic, Vìtor Gonçalves e Dudu).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marco Matias (18), Obiora (19), Francisco Ramos (66), Alhassan (38), João Correia (52), Alexsandro (60) e Luís Rocha (90).

Assistência: 1.405 espetadores.