Chaves-Sp. Covilhã, 2-0: flavienses somam quarta vitória consecutiva na Liga Sabseg

O Desportivo de Chaves venceu este domingo o Sporting da Covilhã, por 2-0, graças a golos de Roberto e João Correia na segunda parte, e alcançou a quarta vitória consecutiva na Liga Sabseg.

Com o triunfo na 28.ª jornada, a formação de Trás-os-Montes alcançou os mesmos 49 pontos que o Vizela, segundo classificado com menos um jogo, e a Académica, terceira classificada.

Na luta pelos lugares de subida, os transmontanos assumiram desde início o comando do encontro, perante um adversário bem organizado defensivamente, com duas linhas de quatro jogadores que retirou espaço no último terço.

A formação orientada por Vítor Campelos procurou criar superioridade pela zona interior e através do jogo direto, com poucos resultados práticos.

A melhor situação surgiu logo aos quatro minutos, quando João Correia lançou Roberto que assistiu Benny para um remate colocado que Léo Navacchio defendeu.

Aos nove, Roberto marcou mas o golo foi anulado por fora de jogo, apesar das dúvidas quanto à posição ilegal. Já aos 35 minutos Juninho rematou com perigo mas ao lado.

O encontro ganhou emoção no reatar com lances na grande área. Bernardo ficou a pedir penálti aos 49 minutos para os visitantes.

Pouco depois, Bernardo acabou por fazer falta sobre Roberto, após jogada de Juninho, que deu origem à grande penalidade que o próprio avançado dos flavienses transformou, atingindo o sétimo golo da época e o quarto consecutivo.

Na resposta, a formação da Covilhã criou perigo por duas vezes de bola parada, com Paulo Vítor a evitar o empate.

A equipa da casa aproveitou o balanceamento e conseguiu, aos 61 minutos, uma transição rápida por Juninho que serviu João Correia para o 2-0.

Os serranos tiveram ainda ocasiões para reentrar na partida, aos 78 minutos, Gilberto na área, após jogada de insistência, disparou por cima e aos 90+1 Enoh após canto rematou perto.



Ficha de jogo



---------------



Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves-Sporting da Covilhã, 2-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Roberto, grande penalidade, 52 minutos.

2-0, João Correia, 61.

Equipas:

- Chaves: Paulo Victor, João Correia, Luís Rocha, Vasco Fernandes, João Reis, Nuno Coelho, Benny (Luís Silva, 83), Batxi (Bura, 83), João Teixeira (Zé Tiago, 67), Juninho (Wellington, 67) e Roberto (Guedes, 86).

(Suplentes: Ricardo Moura, Bura, Zé Tiago, Wellington, Luís Silva, Viegas, Guedes, José Gomes e Nicolas).

Treinador: Vítor Campelos.

- Sporting da Covilhã: Léo Navacchio, Tiago Moreira (Inusah, 83), Jaime, André, Jean Filipe, Gilberto (Lamine, 83), Bernardo (Deivison, 58), Filipe, Léo Cá (Areias, 70), Gleison e João Cardoso (Enoh, 58).

(Suplentes: Bruno, Filipe Macedo, Areias, Joel Vital, Hanan, Lamine, Insuah, Deivison e Enoh).

Treinador: José Bizarro.

Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bernardo (51), Jean Filipe (57) e Roberto (74).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.