Chaves-Varzim, 0-0: flavienses em estreia sem golos

O Desportivo de Chaves dominou e esteve mais perto do golo, mas empatou esta sexta-feira 0-0 na receção ao Varzim, em encontro da segunda jornada da 2.ª Liga de futebol, que marcou a estreia dos flavienses esta época.

Os varzinistas, que com o empate somam agora quatro pontos na prova e lideram à condição, não tiveram muitas situações ofensivas, mas conseguiram suster os ataques dos flavienses, com o guarda-redes Ricardo, antigo capitão do Desportivo de Chaves, a corresponder sempre que foi chamado a intervir.

O encontro realizado em Chaves ficou marcado pela ausência de qualquer treinador do emblema transmontano no banco de suplentes, por estarem em confinamento, após casos de covid-19 na estrutura.

Este foi também o primeiro encontro oficial para o clube de Trás-os-Montes, após o adiamento do Feirense-Chaves da primeira jornada, devido aos casos de covid-19.

Os flavienses dominaram e estiveram mais perto de chegar ao golo, com as melhores situações, mas o encontro não saiu do nulo.

Quer pelas alas, com João Correia em destaque, ou através do jogo interior, com Zé Tiago a assumir as despesas na posse de bola, faltou melhor capacidade de finalização para as situações de golo que se avolumaram na segunda parte, apesar das condições climatéricas, com muita chuva e vento, terem condicionado.

Desportivo de Chaves - Varzim, 0-0.

Equipas:

- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, João Correia, Luís Rocha, Bura, José Gomes (Nicolas, 83), Benny, Nuno Coelho, Batxi (Niltinho, 65), Zé Tiago, João Teixeira (André Luís, 57) e Roberto (Wellington, 83).

(Suplentes: Ricardo Moura, Niltinho, André Luís, Wellington, Luís Silva, Calasan e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

- Varzim: Ricardo, Rui Silva, Luís Pedro, André Micael, Cerveira, André Vieira (Tembeng, 58), Diarra, Rui Moreira (Ibrahima, 85), Fatai, George Ofosu (Lessinho, 85) e Yusuf (Irobiso, 64).

(Suplentes: Isma, Tembeng, Milhazes, Lessinho, Ibrahima, Michael Douglas, Stanley, Irobiso e Renteria).

Treinador: Paulo Alves.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nuno Coelho (12), Benny (67), Roberto (80), Fatai (90+1), João Correia (90+2),

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.