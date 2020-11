Chaves-Vilafranquense, 0-0: Empate na estreia de João Tralhão

Chaves e Vilafranquense empataram este sábado 0-0, em encontro da oitava jornada da 2ª Liga portuguesa de futebol em que os ataques não aproveitaram as situações de golo criadas.

Em estreia do técnico João Tralhão na equipa de Vila Franca de Xira, que substituiu Quim Machado, o Vilafranquense, a atuar na condição de visitante, alcançou o sétimo ponto esta temporada, saindo à condição da zona de descida para o 13.º lugar, conseguiu ser seguro defensivamente e mandou ainda três bolas aos 'ferros' flavienses.

Já os transmontanos, que assumiram as despesas do encontro, mas foram menos perigosos no ataque, somam agora 15 pontos, os mesmos que o segundo classificado, o Mafra, que tem menos um jogo.

A primeira parte foi equilibrada nas oportunidades, com o Vilafranquense a ter as primeiras duas situações, aos 19 e 21 minutos, aproveitando o balanceamento dos flavienses no ataque.

Na reta final do primeiro tempo, a equipa de Carlos Pinto foi mais perigosa, com João Teixeira a ter duas situações de perigo, aos 35 e 42 minutos.

O Vilafranquense esteve perto de marcar por três vezes, com bolas nos ferros, entre os 53 e 63 minutos, com o guarda-redes Paulo Victor a evitar também o golo.

Com as equipas à procura da vitória, a partida tornou-se ainda mais aberta nos minutos finais, mas sem que os ataques fossem eficazes.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Chaves - Vilafranquense, 0-0.

Equipas:

- Chaves: Paulo Victor, João Correia (Rafael Viegas, 60), Nuno Coelho, Luís Rocha, João Reis (José Gomes, 78), Luís Silva, Guzzo (Bura, 78), Benny (Juninho, 78), Niltinho, João Teixeira e Wellington (Roberto, 56).

(Suplentes: Ricardo Moura, Bura, Roberto, Juninho, Rafael Viegas, Jonathan Toro, Kevin Pina, José Gomes e Nicolas).

Treinador: Carlos Pinto.

- Vilafranquense: Maringá, Marco Grilo (Leandro, 78), Diogo Coelho, Sparagna, Vítor Bruno, Jefferson, Diogo Izata, Vitinho (Varela, 60), Fortes (Rúben Gonçalves, 70), André Claro e Leonardo (Marcos Vinicius, 78).

(Suplentes: Tiago Martins, Varela, Rodrigo, Leandro, Kady, André Dias, Timbó, Rúben Gonçalves e Marcos Vinícius).

Treinador: João Tralhão.

Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Wellington (34) e Leandro (90+5).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.