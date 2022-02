Chaves-Vilafranquense, 1-0: 'chapéu' de João Correia mantém flavienses em zona de subida

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um chapéu de João Correia permitiu esta segunda-feira ao Desportivo de Chaves vencer por 1-0 o Vilafranquense e manter a boa fase na Liga Sabseg, apenas a um ponto dos líderes Casa Pia e Benfica B.

No encontro da 22.ª jornada realizado em Trás-os-Montes, a equipa da casa elevou para dez o número de jogos sem perder, com nove vitórias, o que permite somar 42 pontos. O Vilafranquense continua no 12.º lugar com 26 pontos.

O bom momento dos transmontanos não influenciou os ribatejanos na primeira parte, que também procuraram ter bola e jogar com as linhas subidas, apoiados pelos dois laterais, Edu Machado e Léo Bahia.

O domínio pertenceu ainda assim à equipa da casa, com João Teixeira a pautar o ataque, mas com as oportunidades a escassearem, pois Wellington e Batxi não conseguiam desequilibrar.

Quem arriscou mais na frente foi o Vilafranquense com dois remates perigosos de Nené, aos 14 e 18 minutos, atacante que inicialmente estava escalado para começar no banco de suplentes, mas rendeu Nuno Rodrigues no onze.

Vítor Campelos procurou dar mais imprevisibilidade ao ataque flaviense e fez duas alterações ao intervalo, lançando Adriano Castanheira e João Correia, e este último viria a ser decisivo.

Ainda com a entrada de Juninho, mais tarde, os transmontanos passaram a dominar definitivamente e a melhor situação de golo surgiu mesmo pelo avançado brasileiro, aos 72 minutos, num remate colocado que foi ao poste.

A formação de Vila Franca de Xira abdicou da bola e passou a defender durante praticamente toda a segunda parte.

Mas a muralha dos visitantes foi quebrada já aos 80 minutos, num momento de genialidade de João Correia, que desmarcado pela direita fez um chapéu de um ângulo difícil.

Até ao fim, o Vilafranquense voltou a tentar no ataque, mas a melhor situação foi de Mike, que, solto na área aos 82 minutos, rematou ao lado.

Jogo no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Desportivo de Chaves - Vilafranquense, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, João Correia, 80 minutos.

Equipas:

- Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, Nuno Campos (Adriano Castanheira, 46), Alexsandro, Luís Rocha, Bruno Langa, Nuno Coelho, João Mendes (Kevin Pina, 35), João Teixeira, Wellington (Juninho, 67), Batxi (João Correia, 46) e Platiny (9 Patrick, 78).

(Suplentes: Ricardo Moura, Kevin Pina, Patrick, Juninho, Adriano Castanheira, Guima, Joel, Queirós e João Correia).

Treinador: Vítor Campelos.

- Vilafranquense: Luís Ribeiro, Edu Machado (Mike, 78), Gabriel, Valente, Mutombo, Léo Bahia, Leonardo (Jaquité, 46), Dioh, Nené, Fati (Lumeka, 62) e Belkheir (Nuno Rodrigues, 66).

(Suplentes: Adriano Facchini, Ceitil, Sangeré, Nuno Rodrigues, Prince Mendy, Lumeka, Veiga, Mike e Jaquité).

Treinador: Filipe Gouveia.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Leonardo (25), Nuno Campos (34), Fati (60), Jaquité (77) e Mike (83).

Assistência: Cerca de 700 espetadores.